Wallapop arriva in Italia, Giuseppe Montana: «Allunghiamo la vita dei prodotti»

Giuseppe Montana, Responsabile dell'internazionalizzazione di Wallapop, ci racconta l'app leader nella compravendita di prodotti second hand.

Wallapop, piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, sbarca finalmente in Italia. L’app nata in Spagna offrirà dunque a 43 milioni di potenziali utenti del Paese la possibilità di mettere in vendita oggetti in ottimo stato e ancora perfettamente funzionanti.

«Wallapop è una piattaforma di shopping di seconda mano, dove è possibile acquistare prodotti usati. Anche se a noi piace chiamarli prodotti unici. – ci racconta Giuseppe Montana, Responsabile dell’internazionalizzazione di Wallapop – È nata in Spagna con l’obiettivo di sponsorizzare un modello di consumo sostenibile. Portiamo il modello del mercatino dell’usato online. Da un lato offre la possibilità di trovare oggetti nuovi a un prezzo vantaggioso. Dall’altro il venditore ottiene un guadagno extra su oggetti che non usa più».

Il modello di business della piattaforma è strettamente legato agli Zillennials, una generazione attenta alla sostenibilità come tema chiave anche quando si deve scegliere cosa acquistare. L’acquisto di oggetti usati è infatti ormai un fenomeno globale. Il 90% degli under 40 lo pratica almeno occasionalmente e oltre la metà (52%) in modo regolare.

Wallapop e la sua funzione anti-spreco

«In casa abbiamo qualsiasi tipo di oggetto. Wallapop non è specializzato in una sola categoria, ma puoi vendere qualunque cosa. – continua Montana – Basta caricare il prodotto sull’app in meno di un minuto. Con una ricerca geolocalizzata puoi decidere se acquistarlo di persona o con spedizioni a distanza. Wallapop serve a dare una seconda vita al prodotto. È intrinseca all’app l’idea di allungare la vita del prodotto diminuendo lo spreco».

La Second Hand per GenZ e Millennials è infatti una scelta sostenibile e che rispetta l’ambiente (93%), intelligente (92%), che rende accessibili anche prodotti di alta gamma (30%) e permette di togliersi qualche sfizio senza costi eccessivi (28%). Ridare vita agli oggetti (52%) diventa però il desiderio principale di entrambe le generazioni, nell’ottica di un’economia circolare che sembra ormai diventata parte integrante delle abitudini quotidiane.

La conferma arriva dalla survey GenZ&Millennials: due generazioni a confronto, realizzata da BVA Doxa per Wallapop con l’obiettivo di indagare il tema della compravendita di oggetti usati mettendo a confronto le abitudini dei giovani dai 18 ai 40 anni.