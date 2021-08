Mannarino, il brano-inno ‘Cantaré’ per chi non ha voce: il testo della canzone

Dopo il singolo ‘Africa’, Mannarino pubblica il brano ‘Cantaré’ che anticipa ufficialmente l’album ‘V’, dal 17 settembre. Ecco testo e audio.

È Cantaré il nuovo singolo con cui Mannarino ha deciso di anticipare il progetto discografico ‘V’ (Polydor/Universal Music Italia) atteso per il 17 settembre. Il brano – che arriva dopo il precedente Africa – è un vero e proprio inno che vuole dare voce a chi non ne ha. Prodotto dallo stesso Mannarino con Joey Waronker e Iacopo Brail Sinigaglia (quest’ultimo ne co-firma anche la musica), la canzone si apre in un’atmosfera di solitudine che si scioglie in un canto corale.

È il racconto di un percorso che sa di speranza e fiducia nel quale italiano, romanesco e spagnolo si rincorrono ritmicamente come a costruire un rituale antico. È la forza della Voce umana che si libera nel canto trovando nel gruppo il proprio posto, quello che fa superare l’essere soli. Così, anche la rabbia e il dolore, la resistenza e l’amore si risolvono insieme in un grido di riscatto. Preghiera e rivolta.

Cantaré aggiunge, quindi, un nuovo tassello al quadro musicale ed emotivo di ‘V’ che Mannarino ha già definito come il disco più politico e visionario della sua carriera.

Mananrino: il testo di ‘Cantarè’

In principio era la voce

Si fa per dire

La voce del padrone

Per obbedire

La voce nella mia testa

Per impazzire

La voce del tuo silenzio

Il suono più grande

La voce delle mie vene

Un altro taglio

La voce delle bandiere

La suona il vento

La voce delle sirene

La voglio sentire

La voce degli innamorati

Se ne va per venire

Cuando una voz no se para

Se le pica la oreja al patrón

Però mi voz sigue alegra

Porque yo tengo mi amor

Cantaré porque quita el dolor

Cantaré hasta que alcanze la voz

Cantarono nelle strade

Per non morire

Cantarono nelle gabbie

Per non impazzire

Cantarono addosso al muro

Davanti a un fucile

Colpo su colpo vedrete questo muro cadere

Cantaré

Come canta un cieco

Cantaré

Come un tuono nel cielo

Como lloró

Perché vale oro

Questa vita che grida da sola mentre canta in un coro

Core mio canta pe’ me

Tu c’hai labbra de miele

Core mio dimmelo te

Che la musica cambia

Se te voi bene

Cuando una voz no se para

Se le pica la oreja al patrón

Però mi voz sigue alegra

Porque yo tengo mi amor

Cantaré porque quita el dolor

Cantaré para no matarla señor

Cantarono nelle strade

Per non morire

Cantarono nelle gabbie

Per non impazzire

Cantarono addosso al muro

Davanti a un fucile

Colpo su colpo vedrete questo muro cadere

Cantaré

Come canta un cieco

Cantaré

Come un tuono nel cielo

Como lloró

Perché vale oro

Questa vita che grida da sola mentre canta in un coro

Foto Magliocchetti da Ufficio Stampa Wordsforyou