Carlos Santana annuncia l’album ‘Blessings and Miracles’, tra le collaborazioni anche G-Eazy

Il chitarrista della Rock and Roll Hall of Fame Carlos Santana pubblica nuova musica: ad anticipare l’album esce ‘Move’. Ecco testo e audio del singolo.

Nuova musica in arrivo per il pubblico di Carlos Santana che ha annunciato la pubblicazione dell’album ‘Blessings and Miracles’ attesa per il 15 ottobre con BMG. In attesa del disco è già disponibile il primo singolo Move, insieme al cantante dei Matchbox 20 Rob Thomas. E non sarà l’unica collaborazione del progetto nel quale compaiono anche Diane Warren e G-Eazy in She’s Fire, in download con il pre-order.

Tra gli altri nomi ufficializzati anche quelli di Chris Stapleton, Steve Winwood, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett e Ally Brooke, solo per citarne alcuni. Il disco include anche la partecipazione dei membri della band itinerante di Santana, il figlio Salvador alle tastiere e voci e la figlia Stella, voce solista.

“Non scelgo le persone, è come se fossi stato scelto”, dice il musicista a proposito delle collaborazioni. “Sono onorato di lavorare con artisti così incredibili. Sono un surfista che cavalca quelle onde che diventano canzoni di diversi artisti, creatori e architetti”. E conclude: “Sono molto fortunato ad avere l’opportunità di farlo. È un regalo che non do mai per scontato”.

“Il titolo di questo album deriva dalla mia convinzione che siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli”, racconta ancora Santana. “Il mondo ti programma per non essere degno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l’anima: sono indistruttibili e immutabili. Questi sono i tre elementi principali di questo album.”

A proposito del singolo Move, Santana spiega: “È nato in modo molto simile a come è successo con Smooth. C’era come un’intelligenza divina dietro le quinte, ed io sapevo solo che dovevo registrarlo con Rob. La canzone parla di risvegliare le tue molecole. Accenditi e attivati: muoviti. Quando io e Rob lavoriamo insieme, abbiamo un suono splendido.”

Carlos Santana: il testo di ‘Move’

You got me losing my head

I never know what I said

You got me spinning around and around

I never know if I’m right

but I’ve been feeling tonight

that we can make all the walls come down

Now I’m singing oooh

cuz I feel like I want ya

we’re coming to life

cuz today is a brand new day

(chorus)

Let me see you move

like you’re burning the house down

I wanna see you move

like you’re working it out now

I’m begging for it

Move

Now stay like that

You can’t go back when the feeling makes you

Move

The way you pull me in close

you got a spell on my soul

Oh lord have mercy I’ve been hypnotized

You got me singing ooooh

cuz I feel like I need ya

We’re coming to life and

damn did you feel that

(chorus)

