Elisa, record femminile di ascolti su Spotify in un giorno

Elisa festeggia il secondo posto a Sanremo 2022 sul lungomare della città ligure su uno skate. Ecco il video.

Niente di più e un cuore. Questa è la frase che accompagna il video postato da Elisa sui suoi social dove corre felice con il suo skate sul lungomare di Sanremo a notte fonda. Il Festival è appena finito, e Elisa indossa ancora il meraviglioso abito bianco che Valentino ha disegnato per lei. Elisa festeggia così il podio e il Premio Bigazzi per la Migliore Composizione del Festival.

Intanto arriva anche la notizia che è suo il record femminile di ascolti su Spotify in un solo giorno. Elisa è l’artista italiana più ascoltata sulla piattaforma in 24 ore. Con O forse sei tu ha battuto ogni record femminile della piattaforma, registrando in sole 24 ore 1.013.000 ascolti.