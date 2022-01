FantaSanremo, torna il gioco virale tra squadre e leghe: le novità

La sfida corre in rete ed è di nuovo FantaSanremo mania: ecco cosa c’è da sapere sul gioco legato al Festival di Sanremo.

Quando il countdown per il Festival di Sanremo 2022 è nei giorni più caldi si accende anche la sfida di FantaSanremo. Il gioco online, diventato vero e proprio fenomeno di massa nel 2021, torna con alcune novità e tutte le caratteristiche che lo hanno reso virale. “Un team, 5 cantanti, un capitano”, questo il claim che conferma la formula di un successo da milioni di partecipanti. E a pochi giorni dall’avvio della kermesse, si viaggia verso le 100mila Squadre.

Ogni Squadra di FantaSanremo vede schierati in campo cinque degli campioni in gara all’Ariston, con un capitano. E ciascun artista, in base al valore attribuitogli, può essere reclutato attingendo al budget disponibile di 100 baudi (la moneta fantasanremese omaggio a Pippo Baudo). Definita la propria Squadra si può, quindi, creare una propria Lega o entrare in una delle Leghe private utilizzando un codice.

È questa, infatti, la grande novità 2022 che permette di giocare in gruppo raddoppiando la sfida grazie al titolo di vincitore della propria lega. E sono tantissimi quest’anno anche gli influencer che fanno parte della famiglia di FantaSanremo con le tre leghe private più numerose guidate da @dariohead, @paolocamilli e @tuttelemelediannie. A vincere sarà la squadra che, alla fine del festival, avrà totalizzato il punteggio più alto.

Foto FantaSanremo

Foto FantaSanremo

Alcuni degli artisti in gara – che ormai ben conoscono il gioco – hanno deciso di partecipare regalando punti ai loro fantallenatori. È il caso di Tananai, che in una diretta Instagram ha analizzato il regolamento deciso dalla Giuria Microscopica FantaSanremo per scegliere i bonus da applicare durante la kermesse.

E ancora, Highsnob e Hu hanno promesso di pronunciare la parola magica sul palco più noto d’Italia: “papalina”. Anche Michele Bravi farà la sua squadra di FantaSanremo in diretta Twitch mentre Gianni Morandi ringrazia su Facebook i giocatori che lo hanno già scelto come capitano. Il resto si giocherà in campo. Ops, sul palco.

Nuovi Bonus e Malus per Sanremo 2022

Attesissima e super studiata è la lista dei Bonus e i Malus definiti nel regolamento e assegnati insindacabilmente dalla giuria. I giurati, infatti, valutano ogni sera gli artisti assegnando loro un punteggio in base al comportamento sul palco. Oltre ai Bonus e i Malus più amati (tra i quali il bonus “dirige l’orchestra il Maestre Beppe Vessicchio e l’invasione di palco non programmata) se ne aggiungono altri.

Tra i nuovi Bonus ci sono, per esempio, +10 punti se il cantante si esibisce solo in biancheria intima e +100 punti dei Bonus Tamberi e Jacobs (il riferimento è, ovviamente, ai campioni olimpici). Tra i Malus, invece, spunta un temibilissimo -100 punti nel caso in cui l’artista pronunci il proprio nome prima dell’esibizione canora (è il Malus Baby K).

Foto FantaSanremo

La storia di FantaSanremo

Il gioco è stato inventato nel 2020 da giovani musicisti marchigiani. Dopo il successo del 2021, in cui la FIF, Federazione Italiana FantaSanremo, è stata la prima a riaprire un teatro in Italia dopo il lockdown dovuto alla pandemia, sono tutti pronti per l’edizione 2022. Gli ideatori sono tutti musicisti, tecnici, artisti o lavoratori del mondo dello spettacolo.

“Abbiamo iniziato per gioco – raccontano i membri della FIF – ma grazie alla tante adesioni e all’entusiasmo scaturito dal successo della scorsa edizione non c’è stata scelta: dobbiamo continuare per il divertimento del mondo intero!”.

Sul portale ufficiale del gioco si può consultare il regolamento, controllare le fantaquotazioni degli artisti in gara, creare la propria squadra e seguirne l’evoluzione durante la settimana del festival quando tutti i punteggi e le classifiche verranno prontamente calcolati e aggiornati. C’è tempo fino al 31 gennaio per aderire con il proprio team; giocare è completamente gratuito e si vince la gloria eterna.

Foto FantaSanremo