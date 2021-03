Sanremo 2021, anticipazioni finale: gli ospiti e la scaletta

Sanremo 2021 si avvia verso la sua conclusione: gli ospiti dell'ultima serata, ma anche le parole di Achille Lauro e Giovanna Botteri.

Tutto è pronto per la finale di Sanremo. Inizia Amadeus. «Quando stai per partire, hai un’idea di quello che ti piacerebbe fare, ma non speravamo in questi risultati. Né di ascolto né di fruizione. Abbiamo una discreta esperienza per capire cosa saremmo andati a fare. Quello che ci arriva in termini di musica e di classifiche ci rende orgogliosi».

L’ospite della serata è Giovanna Botteri.

«L’emozione e la responsabilità di Sanremo è peggio delle bombe. – dice Giovanna Botteri, ospite della finale – Anche perché il mantra così strano quest’anno è non dimenticare, ma accarezzare le ferite. Dovrei ricordare quelle ferite. C’è un’Italia che si batte con la voglia e il coraggio di farcela e di uscire. Penso di essere qua per questo stasera».

Le parole di Achille Lauro

«Ringrazio la Rai e Fiorello per avermi dato la possibilità di salire sul palco. – dichiara Achille Lauro in conferenza stampa – Creare un progetto non è mettersi un costume, è molto di più. Non voglio fare scalpore, ma portare qualcosa che sia più di una semplice canzone. La musica oggi si guarda. Quando sono stato chiamato da Amadeus, che mi ha permesso di essere qui, ho voluto pensare a un progetto più ampio della mia zona comfort e di fare un viaggio nei generi musicali. Incarnando non un personaggio, ma l’essenza del genere. Il Glam Rock ha un messaggio importante, di avere il coraggio di essere. Con il rock’n’roll abbiamo portato la spensieratezza. Poi con il pop abbiamo omaggiato gli incompresi, perché il pop alla fine in Italia è banalizzato. Noi volevamo portare un’esibizione quasi teatrale, che facesse capire che c’è una costruzione dietro. Alla fine siamo arrivati al punk, il mondo senza regole. Fiorello era perfetto perché avrebbe legittimato la messinscena su un palco così importante. Stasera chiudiamo con C’est la vie, un omaggio all’orchestra classica e spero vi piacerà».

Sanremo 2021, finale: gli ospiti e come funzionerà la serata

Ospiti della serata: Serena Rossi, Tecla Insolia, Dardust, Banda della Marina Militare, Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Michele Zarrillo, Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Umberto Tozzi.

Questa sera vota il televoto nella prima parte. Al termine della prima fase Amadeus comunicherà la classifica dal 26° al 4° I primi tre si esibiranno nell’ordine estratti dal notaio e verranno votati dalle tre giurie. Per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 lanceremo il sondaggio per scegliere il logo delle Olimpiadi e a decidere sarà il pubblico.