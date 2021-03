Sanremo 2021, anticipazioni terza serata: scaletta e ospiti

Sanremo 2021 è finalmente arrivato alla terza serata, quella dei duetti sulla Canzone d’Autore. La conferenza stampa inizia con i dati di ascolto e con Stefano Coletta – Direttore di Rai1 – che sottolinea quanto questo Festival sia incomparabile con i precedenti.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2021: svelati le cover e i duetti con i Campioni per la terza serata

Ecco i dati di ascolti ufficiali della seconda serata di #Sanremo2021 – Complessivo: 7 milioni 586 mila, share del 42,1%

– Prima parte: 10 milioni 113 mila spettatori, share del 41,2%

– Seconda parte: 3 milioni 966 mila spettatori, share del 45,7% — RevenewsIT (@RevenewsI) March 4, 2021

«Sono molto felice e molto orgoglioso di questo Festival. – esordisce Amadeus – Sanremo lo fa tutta la macchina di Sanremo, i giornalisti e le televisioni, così come le polemiche e le persone che arrivano a Sanremo. Tutto diventa evento, altrimenti resta un programma televisivo e non il Festival di Sanremo. Quest’anno Sanremo è un’altra cosa. Cerchiamo di fare il miglior programma televisivo nelle nostre possibilità. I dati che leggo secondo me sono positivi».

LEGGI ANCHE: Le Deva a Sanremo con Orietta Berti: «Che emozione tornare sul palco!»

Sanremo 2021, terza serata: la scaletta

Durante la conferenza stampa è stato dichiarato che la scaletta non è ancora pronta.

Ospiti: Giuliano Sangiorgi e i Negramaro (canteranno 4 marzo 1943 di Lucio Dalla), Zlatan Ibrahimović si esibirà con Siniša Mihajlović e Donato Grande, Antonella Ferrari. Co-conduttrice della serata sarà Vittoria Ceretti. Achille Lauro canterà Penelope con Monica Guerritore e Emma Marone.