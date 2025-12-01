Designing Transformative Digital Cultural Experiences to Enhance Customer Well-Being: questa la ricerca condotta dalla professoressa Michela Addis

Nel panorama dei progetti finanziati dal PNRR, il Progetto Changes è l’unico interamente dedicato alla cultura: un ecosistema nazionale che unisce università, enti, istituzioni e imprese per migliorare la resilienza culturale del Paese. All’interno di questa rete, la professoressa Michela Addis, economista e docente di marketing culturale dell’Università Roma Tre, guida una ricerca che punta a trasformare radicalmente il modo in cui viviamo le esperienze culturali digitali.

Il cuore dello studio è chiaro: capire come la tecnologia possa diventare uno strumento di benessere, relazione e partecipazione, e non l’ennesima attrazione progettata “per i giovani”, ma incapace di lasciare un impatto reale.

“Gli studenti sono stati la nostra sveglia”, racconta Addis. “Durante il laboratorio andavamo spesso a vedere installazioni o esperienze culturali digitali pensate per coinvolgere il pubblico giovane. Molte erano affascinanti sulla carta, ma nella pratica risultavano frustranti, poco profonde, incoerenti. Ci siamo chiesti: perché? Dove si inceppa il meccanismo?”

Cultura e benessere: le competenze culturali

Il progetto parte da un presupposto essenziale: il pubblico non è un blocco uniforme. Cambiano le competenze culturali, la familiarità con la tecnologia, le aspettative emotive, il modo di interagire.

“Non puoi proporre la stessa esperienza digitale a tutti”, spiega Addis. “Non basta investire nella tecnologia e sperare che funzioni. Serve conoscere davvero chi hai davanti”.

La ricerca evidenzia due variabili decisive: il dominio culturale, cioè quanto il visitatore conosce o comprende il contenuto artistico e il patrimonio tecnologico, ovvero il suo rapporto con strumenti digitali, interfacce immersive, linguaggi multimediali.

Da qui nasce la necessità di progettare esperienze differenziate e co-creative, capaci di adattarsi ai diversi profili del pubblico e di coinvolgerlo attivamente.

Il benessere come nuovo parametro culturale

Il gruppo della professoressa Addis propone un cambio di paradigma: non misurare il successo di un’esperienza culturale digitale sulla bigliettazione o sul numero di accessi, ma sulla capacità di generare benessere. Un concetto complesso, multidimensionale: emozioni positive, coinvolgimento, relazioni, senso di significato e autorealizzazione.

“Il digitale dovrebbe amplificare, non sostituire, l’esperienza culturale”, dice Addis. “Se dopo una visita immersiva il pubblico non si sente più connesso, più ingaggiato, più consapevole… allora la tecnologia non è servita”.

Uno dei passaggi più interessanti è l’impianto metodologico che la ricerca propone alle istituzioni culturali: progettare attraverso processi co-creativi, lasciando spazio al pubblico di intervenire, personalizzare, contribuire.

“Il museo non può più sapere tutto in anticipo”, afferma Addis. “Deve creare moduli flessibili, permettere allo spettatore di metterci del suo. È lì che nasce il vero engagement”. Questa prospettiva, oltre a rendere l’esperienza più significativa, stimola nuove competenze nei giovani che partecipano al progetto: capacità di dialogo, progettazione multidisciplinare, gestione di team eterogenei, pensiero critico.

Una nuova generazione di professionisti culturali connessi al reale

Alla fine, il valore più evidente del progetto è quello formativo: i ragazzi imparano a osservare il mondo culturale contemporaneo senza ingenuità, valutando cosa funziona, cosa no e perché.

“Li vedi il primo giorno terrorizzati”, conclude Addis. “Poi, dopo tre mesi di lavoro, affrontano problemi complessi con naturalezza. È lì che capisci che stanno diventando professionisti capaci di usare il digitale non per spettacolarizzare, ma per generare impatto sociale”.