La mostra ‘I Macchiaioli’ a Palazzo Reale di Milano si trasforma in un progetto narrativo tra audio racconti in sala e podcast.

La mostra I Macchiaioli arriva a Palazzo Reale di Milano, visitabile a partire dal3 febbraio, con alcune delle opere più rappresentative dell’Ottocento italiano. Ma il progetto espositivo non è solo da visitare con gli occhi: per la prima volta, infatti, l’esperienza si trasforma in un lavoro narrativo esteso, che accompagna il visitatore prima, durante e dopo la visita. Palazzo Reale, 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e Civita Mostre e Musei propongono uno storytelling inedito che prende avvio dall’audioguida ma evolve in una vera e propria forma di audio-racconto e podcast.

All’interno del percorso espositivo, il pubblico può accedere a 16 audio racconti geolocalizzati, pensati per accompagnare le sale e attivarsi automaticamente al passaggio del visitatore. I contenuti, curati da Audio Tales e ArtUP, raccontano il clima culturale e umano in cui nasce la “macchia”. Ecco, allora, le tensioni del Risorgimento, il rapporto con la natura, la dignità del lavoro, la centralità della vita quotidiana. Un ascolto che non sostituisce la visione, ma la amplifica, offrendo nuove chiavi di lettura e un tempo più lento per osservare.

Dal punto di vista tecnologico, l’esperienza è resa possibile dalla piattaforma ArtUP, che utilizza la tecnologia Beacon per attivare automaticamente i contenuti in prossimità delle opere. Il visitatore può scegliere se accedere agli audio tramite QR codeo ppure tramite l’app, per un ascolto continuo e fluido, senza interruzioni.

Il podcast: i Macchiaioli raccontati oltre la mostra

Dal lavoro di scrittura e ricerca sviluppato per gli audio in mostra nasce anche I Macchiaioli – Audio racconto di una mostra, la nuova serie podcast originale prodotta da 24Ore Podcast. A comporla sono 12 episodi in cui si snodano le vicende artistiche e umane dei protagonisti del movimento di cui si raccontano visione artistica, politica e vita quotidiana.

Tra campi di battaglia, paesaggi dipinti dal vero, ritratti femminili e scene di lavoro contadino, emerge uno sguardo moderno e diretto sul mondo a 360 gradi. Il podcast è disponibile dal 3 febbraio sul sito e sull’app di Radio 24 e Il Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Silvestro Lega, Un dopo pranzo (Il pergolato). 1868 Olio su tela, 75 x 93,5 cm. Milano, Pinacoteca di Brera