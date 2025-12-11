Dalla mostra ‘Moby Dick. La balena’ al racconto sonoro firmato Chora Media: quattro episodi per esplorare bellezza, conflitto, immaginario e ricerca intorno al più affascinante gigante del mare.
È disponibile Racconta Ismaele. La balena tra mito e realtà, nuovo podcast realizzato da Chora Media che accompagna – e amplia – il percorso narrativo della mostra Moby Dick. La balena, allestita a Palazzo Ducale fino al 15 febbraio 2026. A guidare l’ascoltatore è la voce di Simone Pieranni, giornalista e scrittore, che conduce un viaggio in quattro tappe alla scoperta del modo in cui, nei secoli, l’umanità ha guardato, temuto, inseguito e immaginato la balena. Un racconto che attraversa la storia naturale, la letteratura, il mito, l’ambientalismo e la simbologia, intrecciando le riflessioni di esperti, ricercatori e artisti.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Il podcast si inserisce nel thread di Fuori da qui, il programma settimanale di Pieranni, e avrà anche una pagina dedicata sul sito di Chora Media. Il percorso è tematico e parte dalla bellezza. La balena come icona estetica e simbolo della fragilità dell’ecosistema, oggi al centro di un immaginario che intreccia arte contemporanea, letteratura e cultura pop.
Dalla bellezza si passa al conflitto: la lunga storia della caccia ai cetacei, il suo peso economico per le comunità del passato, la narrativa romantica dell’Ottocento che ha trasformato lo scontro uomo-animale in epopea.
La terza puntata affronta la balena come mito, presenza che attraversa tradizioni, religioni e folklore. Da Giona alle leggende marine, fino alle interpretazioni moderne che ancora oggi alimentano il fascino dell’animale più enigmatico dei nostri mari.
LEGGI ANCHE: — ‘Talk the Changes’, il podcast che racconta come l’AI sta riscrivendo il patrimonio culturale
Infine, la ricerca: l’incontro con la balena come sfida, come ossessione – dall’Achab di Melville alle spedizioni scientifiche – e come specchio dell’umano. Un inseguimento che è sempre anche interiore, e che continua a interrogare il nostro rapporto con il mondo naturale.
Con Racconta Ismaele, la balena torna a essere ciò che è sempre stata: un enigma che ci costringe a guardare più lontano. E, allo stesso tempo, più profondamente dentro di noi.
Immagini di allestimento da Ufficio Stampa