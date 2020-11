Rosalinda Celentano si commuove per la lettera di sua madre Claudia Mori

Rosalinda Celentano ringrazia commossa sua madre Claudia Mori per le toccanti parole che le ha dedicato nella lettera letta a sorpresa da Francesca Fialdini a Da Noi… a Ruota Libera su Rai1. «Rosalinda fin da bambina rivelava una personalità straordinaria, eclettica… meravigliosa… Rosalinda non ha bisogno di essere incoraggiata, ma di essere amata come tutti gli esseri umani».

Fonte Video: Zebaki