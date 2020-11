Tiziano Ferro: «La violenza sulle donne è anche psicologica»

Ospite di 'Domenica In', Tiziano Ferro rilascia a Mara Venier una lunga intervista in cui parla anche della violenza sulle donne.

Ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, Tiziano Ferro ha parlato della violenza fisica e psicologica contro le donne. Il cantautore ha sottolineato – insieme alla conduttrice – quanto sia necessaria una legge al riguardo.

«Se inizi a spiegare alle persone che legalmente non è possibile discriminare, licenziare, manipolare, attivare qualunque tipo di violenza anche psicologica contro chi non corrisponde a caratteristiche tue preconcette, forse inizieranno a dirsi che non si fa» dice Tiziano Ferro.

LEGGI ANCHE: «Mia nonna mi ha insegnato la spiritualità», le parole di Tiziano Ferro a ‘Domenica In’

«Dall’azione forzata passeranno alla comprensione. – continua il cantautore – È questo il motivo per cui molte donne rimangono in queste relazioni tossiche, che magari non sono violente a livello fisico ma lo sono a livello psicologico. Queste donne muoiono comunque, vanno alla deriva».

Tiziano Ferro afferma dunque la necessità di una legge contro la violenza sulle donne, supportato da Mara Venier.

Il cantautore si è collegato da Los Angeles ed è stato protagonista di un’ampia intervista, nella quale si è raccontato tra carriera e vita privata. Tiziano ha anche presentato alcune canzoni tratte dal nuovo album di cover Accetto Miracoli, oltre ad alcuni spezzoni tratti del documentario Ferro, girato tra l’Italia e gli Stati Uniti. Nel documentario Tiziano Ferro racconta i momenti più importanti che hanno segnato la sua vita artistica e professionale.

Sinisa Mihajlovic, ospite in studio insieme alla moglie Arianna, è intervenuto per raccontare la sua battaglia contro la leucemia e contro il Covid19. Dalla sua esperienza è nato il libro autobiografico La partita della vita. Il giornalista e scrittore Mario Calabresi ha ricordato la figura di Carlo Saronio che ha ispirato il suo ultimo libro Quello che non ti dicono.

La puntata intera è su www.raiplay.it.