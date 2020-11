Il direttore di San Vittore Giacinto Siciliano: «Carcere inutile se non si lavora sulla fiducia»

Il direttore di San Vittore, Giacinto Siciliano a L’Assedio di Daria Bignardi sul Nove, ha parlato dell’importanza della fiducia in carcere. «Nel carcere ci deve essere qualcuno che dia fiducia, può essere il direttore, il poliziotto, l’operatore… – ha commentato – le cose per i detenuti cambiano nel momento in cui si crea una relazione: avere fiducia in persone che forse non ne hanno mai avuta. In qualche modo noi dobbiamo far capire che c’è anche una possibilità diversa, che puoi essere una persona positiva scoprendo qualcosa di nuovo, degli interessi, delle passioni. Se non lavori su queste cose e sulle relazioni il carcere è veramente inutile». Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com.