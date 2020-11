Ornella Vanoni interviene a ‘Che Tempo Che Fa’: «Sto benissimo e non voglio morire!»

Ornella Vanoni è intervenuta in collegamento telefonico a Che Tempo Che Fa, domenica 1 novembre 2020, per commentare il suo stato di salute dopo la notizia della sua positività al Covid-19.

Ornella Vanoni è intervenuta in collegamento telefonico a Che Tempo Che Fa, domenica 1 novembre 2020, per commentare il suo stato di salute dopo la notizia della sua positività al Covid-19. A Fabio Fazio la grande artista ha dichiarato: «L’Ornella è piena d’acciacchi ma non deve morire! Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire! Sto benissimo e non voglio morire!».

Video RaiPlay www.raiplay.it