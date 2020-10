XF2020, Bea Lambe canta ‘Idontwannabeyouanymore’ di Billie Eilish

Nel primo Bootcamp di ‘X Factor 2020’, la giovane Bea Lambe ha scelto di presentare ai giudici una versione personale di ‘Idontwannabeyouanymore’ di Billie Eilish.

La sua Audition aveva commosso l’intera giuria: Bea Lambe aveva, infatti, scelto di presentare un inedito dedicato alla dislessia di cui soffre. Superata la prima fase con quattro sì, la giovane ha scelto per il Bootcamp – andato in onda giovedì 8 ottobre Sky Uno (e sempre disponibile on demand) –Idontwannabeyouanymore di Billie Eilish.

A giudicarne l’esibizione è stato il giudice Hell Raton, alla guida della categoria delle Under Donne, mentre Emma, Mika e Manuel Agnelli hanno commentato seduti davanti alla TV. Il percorso di Bea Lambe, con grande stupore degli stessi colleghi del rapper, si conclude e il colpo di scena è stato del tutto inatteso scatenando numerose reazioni sui social. Manuelito, infatti, ha optato per lo switch con Mydrama.

A comunicare le categorie alla giuria è stato Alessandro Cattelan a inizio puntata. Ecco le assegnazioni:

a Emma gli Under Uomini

a Hell Raton le Under Donne

a Manuel Agnelli i Gruppi

a Mika gli Over

Appuntamento con X Factor 2020 a giovedì 15 ottobre sempre su Sky e NOW TV, per i Bootcamp di Emma e Manuel Agnelli che porteranno poi alle formazioni della fase successiva, la Last Call.

Immagini concesse da Sky, sito ufficiale; appuntamento ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand