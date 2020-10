XF2020, come ricominciare dopo un amore finito nell’inedito di Eda Marì

Nella terza, e ultima, Audition di ‘X Factor 2020’, la calabrese Eda Marì presenta alla giuria l’inedito ‘Male’ ispirato alla sua esperienza. Ecco il video.

Giovedì 1° ottobre è andata in onda la terza, e ultima, puntata dedicata alle Audition di X Factor 2020. La strada per i Bootcamp è ormai spianata per i talenti che si sono aggiudicati almeno tre sì da parte dei giurati Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli.

Sul palco romano che ha accolto le selezioni è salita anche Eda Marì, che si è esibita con un brano inedito dal titolo Male. Insegnate di danza ai bambini di San Lucido (Calabria), per Eda la scuola di danza è un posto magico che insieme alla musica l’ha aiutata ad accettarsi.

LEGGI ANCHE: La nuova stagione musicale di Anna: dal freestyle con The Night Skinny al feat. con Gué Pequeno

Dopo una delusione d’amore ha preso la sua vita in mano e ha scritto un brano urban che le è valso l’accesso a XF2020, un pezzo che nasce dalla domanda: “Fanno più male alcune cose o alcune persone?”. I giudizi sul pezzo sono stati più che positivi e in particolare Hell Raton ha riconosciuto l’unicità mentre Mika ne ha apprezzato il testo.

Quattro, dunque, i sì convinti per Eda Marì. E archiviata, così, la prima fase ora si pensa ai Bootcamp in onda giovedì 8 ottobre su Sky e NOW TV, con l’assegnazione delle categorie ai quattro giudici e l’attesissima “giostra” delle sedie.

Immagini concesse da Sky, sito ufficiale; appuntamento ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand