XF2020, la diciassettenne Daria Huber supera le Audition con ‘John My Beloved’ di Sufjan Stevens

17 anni, dolcissima ma personalità da vendere e un pezzo complesso: Daria Huber ha conquistato 4 sì nel corso della seconda puntata di Audition di #XF2020 (ieri su Sky Uno, sempre disponibile on demand): con la chitarra in spalla, ha portato davanti ai giudici “John My Beloved” di Sufjan Stevens rendendola completamente sua, facendo dimenticare – come commentano al tavolo – l’originale.

Credits: Immagini concesse da Sky, sito ufficiale xfactor.sky.it; appuntamento ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand