‘Una pezza di Lundini’: a 30 anni dall’uscita di ‘Dirty Mind’ di Prince, l’omaggio de I Vazza Nikki

Si sta affermando come il programma rivelazione dell’anno, grazie ad un mix di comicità dell’assurdo e gusto per il surreale: Una pezza di Lundini, esperimento televisivo condotto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli, in onda in seconda serata su Rai2. I giorni di messa in onda sono variabili e anche l’orario non sempre è lo stesso, ma del resto, Una Pezza di Lundini è un programma che si autodefinisce «provvisorio e impreparato» in tutti i settori: Valerio Lundini prova a fare intrattenimento e a condurre in un silenzio irreale e antitelevisivo, alla ricerca di spunti e situazioni per chiudere al più presto la puntata che gli hanno affidato, in sostituzione di qualche altro (finto) programma non più andato in onda.

Una Pezza di Lundini è un programma ideato da Giovanni Benincasa e prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand By me. Condotto e scritto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli.

Autori: Giovanni Benincasa e Valerio Lundini. Scritto con: Valerio Coletta, Matteo Corradini, Emanuela Fanelli, Antonio Losito, Giulio Somazzi, Matteo Tiberia, Giuseppe Tuccillo, Valerio Vestoso.