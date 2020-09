Mika da Mara Venier a ‘Domenica In’: «La mitologia di Beirut fa parte della mia identità»

Mika a 'Domenica In' ha parlato del suo impegno per Beirut. Il video della sua chiacchierata con Mara Venier.

«Sono nato a Beirut nell’83 durante la guerra civile e poi, dopo un anno e mezzo, ci siamo spostati e siamo andati a Parigi. Però questa idea di essere libanese è sempre stata presente nella nostra casa, quindi anche se non ho vissuto a Beirut, ho sempre mantenuto questa idea che una grande parte di me appartenesse al Libano, come gli italiani di seconda generazione negli Usa. La mitologia di Beirut fa parte della mia identità ed è una grande fonte di ispirazione per il mio lavoro». Con queste parole Mika a Domenica In ha parlato del suo impegno per Beirut.

Fonte video: www.raiplay.it