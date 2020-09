Domenica In, Anna Tatangelo: «È uscita fuori la vera Anna»

Ospite di 'Domenica In', Anna Tatangelo ha parlato con Mara Venier della nuova 'Anna' e di come si senta - ora più che mai - se stessa.

Ospite di Domenica In, la cui nuova edizione ha preso ufficialmente il via il 13 settembre come sempre con Mara Venier – Anna Tatangelo ha parlato della sua recente trasformazione musicale.

La cantante ha festeggiato 18 anni di carriera e ha parlato a Mara del successo di Guapo, il singolo uscito il 3 luglio che vede la collaborazione di Geolier.

«In realtà è uscita fuori la vera Anna – dice la Tatangelo – quella che vedi oggi sorride di più, si diverte e ha più o meno trovato un equilibrio su tante cose. Ovviamente le trasformazioni musicali sono sempre una conseguenza, quando c’è un cambiamento interiore si ripercuote in tutto quello che fai. È stata percepita in maniera positiva questa trasformazione».

Fonte video: www.raiplay.it