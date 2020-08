Back To Music, il primo promo di X Factor 2020 con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika

Back to music: si torna alla musica, con i giudici di X Factor 2020 Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika che appaiono oggi nel primo promo della nuova stagione dello show di Sky prodotto da Fremantle, condotto da Alessandro Cattelan.

La musica al centro di tutto, la musica che «unisce una generazione, ci fa sentire tutti parte di un’unica cosa, ci avvicina anche se distanti, ci fa rialzare, sognare, ridere, piangere», quella che «non può stare in silenzio, la scegliamo come compagna di vita e basta a riempire una stanza». Un’edizione nuova, con i ragazzi accorsi alle Audition e che poi entreranno in gara che porteranno talento, sogni, valori, la loro passione per la musica e la capacità di raccontare storie e proporre qualcosa di unico sul palco. X Factor 2020 dal 17 settembre su Sky e NOW TV.