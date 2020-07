I Concertini Acustici di Brunori Sas, il video del No Borders Music Festival

Altra tappa per i Concertini Acustici di Brunori Sas, che ha emozionato il pubblico del No Borders Music Festival a Tarvisio (UD). Il video dell'evento.

Altra tappa per i Concertini Acustici di Brunori Sas, che ha emozionato il pubblico del No Borders Music Festival a Tarvisio (UD). Ad accompagnarlo, Dario Della Rossa alle tastiere e Massimo Palermo alla batteria.

Dario è tornato sul palco insieme al suo gruppo di storici musicisti, dopo un anno denso di riconoscimenti che l’ha visto vincere il Premio Tenco 2020 per il Miglior Album in Assoluto con il suo Cip!, e il Nastro d’Argento per la colonna sonora del film Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Dopo aver incantato Champorcher (Aosta) lo scorso 11 luglio, Brunori Sas ha poi portato la magia della sua musica nel cartellone del prestigioso Festival di Ravenna (24 luglio), andando in scena a sorpresa al Paladeandrè causa allerta meteo. Lo spettacolo, che per il cantautore si inserisce in questa speciale serie di piccoli eventi estivi all’aperto o in anfiteatri naturali, è stato il primo spettacolo live ad essere stato programmato in un palazzetto in tempo di restrizioni e precede il primo vero tour nei palazzetti di Brunori fissato per i prossimi mesi.

Gli speciali Concertini Acustici di Brunori Sas faranno tappa nei prossimi giorni anche a Monte Cucco (PG) per Suoni Controvento (2 agosto) e a Caldarola (MC) per Risorgimarche assieme a Neri Marcorè (5 agosto).