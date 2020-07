De Magistris a La Vita in Diretta: «Covid, sono preoccupatissimo per l’autunno»

Ospite in collegamento a La Vita in diretta Estate, il programma condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi su Rai1 – il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris non nasconde la preoccupazione per i prossimi mesi: «Dobbiamo imparare a convivere con il Virus, che non significa essere approssimativi, superficiali o disattenti però noi viviamo anche di capacità di relazione. Non possiamo stare né sempre chiusi in casa, né non riprendere una vita economica e sociale. Io sono preoccupatissimo dell’autunno: noi avremo un tema sociale ed economico devastante. Bisogna provare a coniugare l’attenzione sanitaria con una ripresa della vita collettiva anche superando le paure, che sono comprensibili, ma non può diventare paura di incontrare le persone, di andare al ristorante o in un teatro all’aperto». La giornalista Serena Bortone, ospite in studio, chiosa: «Si possono usare delle accortezze».

Fonte video: Zebaki