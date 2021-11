Ermal Meta in tour, annunciate le date nei teatri per il 2022

Ecco il calendario aggiornato con i nuovi concerti da febbraio 2022; e dal 26 novembre Ermal Meta porta in radio il singolo ‘Milano non esiste’.

I lupi le aspettavano da tempo e finalmente sono arrivate. Ermal Meta ha, infatti, annunciato le date del tour teatrale 2022, al via il 26 febbraio da Jesolo. Oltre ai recuperi degli appuntamenti rimandati a causa della pandemia, l’artista aggiunge nuove tappe. Sono ben diciassette i live in più che arricchiscono un calendario intenso con cui il cantautore toccherà le principali città d’Italia.

Milano, Torino, Brescia Padova, Udine, Triste e Bologna. E poi si continua con Firenze, Cremona, Napoli, Roma, Lecce, Bari, Mantova, Piacenza e un salto ‘fuori porta’ in quel di Lugano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic)

Ecco tutte le date confermate (il tour è prodotto e organizzato da Mescal, Friends&Partners e Vertigo):

26 febbraio 2022, PALAINVENT di JESOLO (VE) (recupero del concerto inizialmente previsto il 3 marzo 2021) – DATA ZERO

(VE) (recupero del concerto inizialmente previsto il 3 marzo 2021) – DATA ZERO 02 marzo 2022, TEATRO LIRICO di MILANO (recupero del concerto del 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al MEDIOLANUM FORUM DI MILANO)

(recupero del concerto del 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al MEDIOLANUM FORUM DI MILANO) 03 marzo 2022, TEATRO LIRICO di MILANO (recupero del concerto del 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al MEDIOLANUM FORUM DI MILANO)

(recupero del concerto del 5 marzo 2021, 13 dicembre 2021 e 14 marzo 2022 al MEDIOLANUM FORUM DI MILANO) 06 marzo 2022, TEATRO COLOSSEO di TORINO (recupero del concerto del 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al PALA ALPITOUR di TORINO)

(recupero del concerto del 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al PALA ALPITOUR di TORINO) 07 marzo 2022, TEATRO COLOSSEO di TORINO (recupero del concerto del 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al PALA ALPITOUR di TORINO)

(recupero del concerto del 13 marzo 2021, 4 dicembre 2021 e 19 marzo 2022 al PALA ALPITOUR di TORINO) 09 marzo 2022, TEATRO DIS_PLAY di BRESCIA (nuova data)

(nuova data) 10 marzo 2022, GRAN TEATRO GEOX di PADOVA (nuova data)

(nuova data) 12 marzo 2022, TEATRO NUOVO G. DA UDINE di UDINE (nuova data)

(nuova data) 14 marzo 2022, TEATRO ROSSETTI di TRIESTE (nuova data)

(nuova data) 15 marzo 2022, EUROPAUDITORIUM di BOLOGNA (recupero del concerto del 22 marzo 2021, 11 dicembre 2021 e 21 marzo 2022 all’UNIPOL ARENA di BOLOGNA)

(recupero del concerto del 22 marzo 2021, 11 dicembre 2021 e 21 marzo 2022 all’UNIPOL ARENA di BOLOGNA) 18 marzo 2022, TUSCANY HALL di FIRENZE (recupero del concerto del 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al NELSON MANDELA FOR7UM di FIRENZE)

(recupero del concerto del 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al NELSON MANDELA FOR7UM di FIRENZE) 19 marzo 2022, TEATRO PONCHIELLI di CREMONA (nuova data)

(nuova data) 20 marzo 2022, PALA CONGRESSI di LUGANO (nuova data)

(nuova data) 23 marzo 2022, TUSCANY HALL di FIRENZE (recupero del concerto del 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al NELSON MANDELA FOR7UM di FIRENZE)

(recupero del concerto del 16 marzo 2021, 7 dicembre 2021 e 18 marzo 2022 al NELSON MANDELA FOR7UM di FIRENZE) 26 marzo 2022, TEATRO AUGUSTEO di NAPOLI (nuova data)

27 marzo 2022, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di ROMA (recupero del concerto del 20 marzo 2021, 17 dicembre 2021 e 23 marzo 2022 al PALAZZO DELLO SPORT di ROMA)

(recupero del concerto del 20 marzo 2021, 17 dicembre 2021 e 23 marzo 2022 al PALAZZO DELLO SPORT di ROMA) 29 marzo 2022, TEATRO TEAM di BARI (recupero del concerto dell’8 marzo 2021, 20 dicembre 2021 e 26 marzo 2022 al PALA FLORIO di BARI)

(recupero del concerto dell’8 marzo 2021, 20 dicembre 2021 e 26 marzo 2022 al PALA FLORIO di BARI) 30 marzo 2022, POLITEAMA GRECO di LECCE (nuova data)

(nuova data) 01 aprile 2022, TEATRO METROPOLITAN di CATANIA (nuova data)

(nuova data) 02 aprile 2022, TEATRO POLITEAMA di CATANZARO (nuova data)

(nuova data) 04 aprile 2022, TEATRO CARLO GESUALDO di AVELLINO (nuova data)

(nuova data) 06 aprile 2022, TEATRO GOLDONI di LIVORNO (nuova data)

(nuova data) 07 aprile 2022, TEATRO VERDI di MONTECATINI (nuova data)

(nuova data) 09 aprile 2022, GRANA PADANO THEATRE di MANTOVA (nuova data)

(nuova data) 13 aprile 2022, TEATRO CREBERG di BERGAMO (nuova data)

(nuova data) 14 aprile 2022, TEATRO POLITEAMA di PIACENZA (nuova data)

(nuova data) 19 aprile 2022, TEATRO DELLE MUSE di ANCONA (nuova data)

LEGGI ANCHE: Spotify cambia per Adele, che ringrazia: «La nostra arte racconta una storia»

Ma non si tratta dell’unica novità: da venerdì 26 novembre arriva in radio e digitale Milano non esiste, nuovo singolo di Ermal Meta. Il brano, nato con grande istintività, racconta la voglia di liberarsi dalle zavorre quotidiane, per dare spazio solo alle cose importanti, quelle che fanno stare bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic)

Info biglietti per il tour 2022

I biglietti per le nuove date sono in prevendita dal 23 novembre su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati. I possessori di un biglietto precedentemente acquistato per il tour nei palasport dovranno confermare la loro partecipazione registrandosi a questa pagina.

Foto di Claudia Pasanisi da Ufficio Stampa Parole & Dintorni