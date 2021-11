‘Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience’, le foto dietro le quinte di Justin Bieber durante le prove

Le foto dietro le quinte di Justin Bieber con la tuta mo-cap, durante le prove per l'evento 'An Interactive Virtual Experience'.

Justin Bieber ha indossato la tuta mo-cap e si è immerso nel metaverso per il suo live virtuale. Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience – lo straordinario concerto che ha portato Justin Bieber nel metaverso grazie alla tecnologia di Wave – è andato in scena stanotte. In Italia erano le 3, ma sarà possibile recuperare lo straordinario evento il 21 novembre (domenica) alle ore 20.

Nell’attesa, vi mostriamo in anteprima le immagini di Justin Bieber durante le prove prima dell’evento virtuale live con la tecnologia mo-cap. Come potete vedere, si tratta di foto dietro le quinte dello show (scattate da Rory Kramer) in cui Justin Bieber indossa la tuta mo-cap provando alcuni movimenti. Nel live nel metaverso, infatti, l’artista si trasforma in un avatar digitale, pronto a fare ascoltare i brani del suo album Justice e ad interagire con i fan.

Di seguito, tutti gli orari e i dettagli di dover poter vedere Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience nel resto del mondo:

U.S. e Canada: Sabato, 20 Novembre – 8pm PT / 11pm ET

U.S. e Canada: Domenica, 21 Novembre – 11am PT / 2pm ET

U.K., Europa e Sud America: Domenica, 21 Novembre – 7pm GMT

Australia, Asia e Pacifico: Domenica, 21 Novembre – 3pm AEDT

Qui il link per registrarsi alla visione del live e vedere lo show gratuitamente: wave.watch/Justin-Bieber

Foto: Rory Kramer