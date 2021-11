NCT 127 annunciano il tour mondiale e tre date a Seoul (di cui una in streaming)

Gli NCT 127 saranno i primi artisti ad esibirsi live dopo un anno e 11 mesi al Gocheok Sky Dome di Seoul. E poi il tour mondiale.

Gli NCT 127 hanno ufficialmente annunciato il loro secondo tour mondiale. Una bella notizia per i fan, soprattutto dopo i continui rinvii del tour Neo City – The Awards a causa della pandemia. Ma ancora di più perché gli NCT 127 saranno i primi artisti – dopo un anno e 11 mesi – ad esibirsi live al Gocheok Sky Dome di Seoul.

Per il momento, la SM Entertainment in realtà non ha reso note le date del tour mondiale, ma ha appunto annunciato che il world tour partirà proprio dalla Capitale della Corea del Sud. L’evento si chiamerà NCT 127 2nd Tour Neo City: Seoul – The Link.

Si tratta di tre live in tre serate – dal 17 al 19 dicembre – al Gocheok Sky Dome di Seoul, ma anche per i fan internazionali è arrivata una buona notizia. L’ultima data (quella del 19 dicembre) sarà online in streaming su Naver’s Beyond LIVE.

Per le altre date, invece, bisognerà attendere ulteriori comunicazioni da parte della SM Entertainment, che ha comunque confermato il tour mondiale in diverse città del globo.