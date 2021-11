Margherita Vicario: annunciato il Club Tour 2022

Si tratta di sette show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che porteranno la poliedrica artista romana ad esibirsi in tutta Italia. La data nella capitale è prevista il 30 aprile 2022 all’Atlantico.

Partirà venerdì 8 aprile 2022 la nuova avventura live di Margherita Vicario. Sette show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che la porteranno ad esibirsi in tutta Italia. Il suo CLUB TOUR 2022 partirà quindi da Bologna (LINK, 8 aprile), toccando poi Treviso (New Age Club, 9 aprile), Napoli (Duel Beat, 12 aprile), Bari (Demodè Club, 13 aprile), Firenze (Viper, 26 aprile), Milano (Fabrique , 28 aprile) e Roma (Atlantico, 30 aprile). Il tour nei club sarà l’occasione per continuare il viaggio musicale in technicolor iniziato nella precedente tournée estiva dopo la pubblicazione dell’album Bingo (Island Records), uscito a maggio scorso.

In scena verrà portato l’immaginifico e coinvolgente mondo di una delle artiste più poliedriche della scena musicale attuale. Il live di Margherita Vicario è un rito collettivo a cui tutti sono invitati a partecipare, dagli adulti ai più piccoli, un progetto che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale, composto con la fiera volontà di arrivare alla radice delle emozioni narrate. Margherita si è laureata all’Accademia Europea d’Arte Drammatica nel 2009, e ha iniziato a ottenere i suoi primi ruoli i fiction e film al cinema, diretta da registi di grosso calibro come Fausto Brizzi, Antonio Manzini e Woody Allen.

Nel frattempo ha iniziato a studiare anche canto insieme al soprano Silvia Gavarotti, entrando a far parte del gruppo Marcello e il Mio Amico Tommaso come corista e percussionista. Ha scritto e cantato anche alcuni brani per colonne sonore di serie tv e film. Nel 2011 ha partecipato ad un concorso di cortometraggi con il musical Se riesco parto, scritto e diretto da lei stessa, per cui ha vinto i premi per Miglior Film, Miglior Attrice Protagonista e Migliori Musiche Originali. Nel 2012 ha portato in scena il suo primo spettacolo Lem Lem – Liberi Esperimenti Musicali in un teatro a Roma. Nel 2014 ha pubblicato il suo primo EP dal titolo Esercizi Preparatori, e poco dopo il primo album Minimal Musical. Nel 2015 partecipa insieme alla sua band partecipa al programma televisivo Cyrano L’amore fa miracoli su Rai 3. Nel 2019 pubblica i singoli Abaué (Morte di un Trap Boy), Mandela e Romeo. Nel 2020 Giubbottino, Pincio, This Is Love e Pina Colada ft Izi. Nel 2021 è uscito il suo ultimo e acclamato album, Bingo.

CALENDARIO DATE

venerdì 8 aprile 2022 BOLOGNA @ LINK

sabato 9 aprile 2022 TREVISO @ NEW AGE CLUB

martedì 12 aprile 2022 NAPOLI @ DUEL BEAT

mercoledì 13 aprile 2022 BARI @ DEMODE’ CLUB

martedì 26 aprile 2022 FIRENZE @ VIPER

giovedì 28 aprile 2022 MILANO @ FABRIQUE

sabato 30 aprile 2022 ROMA @ ATLANTICO

I biglietti saranno disponibili su vivoconcerti.com da mercoledì 10 novembre alle ore 14:00, e nei punti vendita autorizzati lunedì 15 novembre – ore 10:00

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com