Gaia annuncia l’Alma Tour: tutte le info, le date e i prezzi

Nel giorno dell'uscita di 'Nuvole di Zanzare', Gaia annuncia l'Alma Tour: tutti i dettagli sulle date e sui prezzi.

Dopo la sua prima tournée live outdoor – il Finalmente in TOUR – Gaia annuncia Alma Tour (prodotto da Vivo Concerti), che partirà lunedì 24 gennaio 2022 a Torino presso l’Hiroshima Mon Amour. Con le prime date indoor nei club, Gaia è pronta a creare una nuova personale dimensione on-stage presentando il suo universo artistico in atmosfere inedite che diventeranno sfondo del racconto delle sue anime musicali.

Dopo la prima data a Torino, i live proseguiranno mercoledì 26 gennaio al Viper Theatre di Firenze, giovedì 27 al Duel Beat di Pozzuoli (NA) e a seguire Gaia si esibirà domenica 30 gennaio al Fabrique di Milano. Il tour si concluderà con la data di giovedì 3 febbraio 2022 all’Atlantico Live di Roma.

Gaia e l’Alma Tour, tutte le date nel dettaglio

Lunedì 24 gennaio 2022

TORINO – Hiroshima Mon Amour

Apertura porte: 19:00

Inizio show: 21:00

Ingresso: Posto Unico – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketOne e Vivaticket

Mercoledì 26 gennaio 2022

FIRENZE – Viper Theatre

Apertura porte: 19:00

Inizio show: 21:00

Ingresso: Posto Unico – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketOne e Vivaticket

Giovedì 27 gennaio 2022

Pozzuoli (NA) – Duel Beat

Apertura porte: 19:00

Inizio show: 21:00

Ingresso: Posto Unico – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketOne e Vivaticket

Domenica 30 gennaio 2022

MILANO – Fabrique

Apertura porte: 19:30

Inizio show: 21:00

Ingresso: Posto Unico – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketOne e Vivaticket

Giovedì 03 febbraio 2022

ROMA – Atlantico Live

Apertura porte: 19:00

Inizio show: 21:00

Ingresso: Posto Unico – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: TicketOne e Vivaticket

Gaia e il singolo Nuvole di Zanzare

Nel giorno dell’annuncio del tour, esce inoltre in radio e su tutte le piattaforme digitali Nuvole di zanzare, il nuovo singolo di Gaia. Nel brano la nuova wave del cantautorato italiano abbraccia la bossa nova in una melodia che resta impressa nella mente e trasporta in una dimensione di leggerezza contrapposta a una dolce malinconia. Il brano anticipa l’album Alma, in uscita il 29 ottobre.

Le grafiche di Alma Tour e del nuovo singolo Nuvole di Zanzare sono state realizzate da tatuaggimale che si è occupato anche di tatuare la schiena di Gaia con il titolo del suo nuovo disco Alma.