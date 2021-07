Porto Rubino, le prime due tappe a Polignano a Mare e Castro Marina

Il viaggio di Renzo Rubino e dei suoi ospiti tra i mari della Puglia con Porto Rubino è iniziato. Le prime due tappe – tra location suggestive e ospiti speciali – si sono svolte il 19 luglio a Polignano a Mare e il 21 luglio a Castro Marina (LE). La prima serata ha visto esibirsi Vinicio Capossela, Micah P. Hinson e Molla. Per la seconda serata, Renzo ha invece chiamato a raccolta Edoardo Bennato, Francesca Michielin, Fulminacci e Gigante.

Porto Rubino prosegue il 23 luglio, nella splendida venue di Villanova (BR), con la terza tappa con Michele Bravi e Roy Paci. Il 25 luglio – per la grande festa finale di Maruggio – Campomarino (TA) – ci saranno invece Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo.

«Siamo al terzo anno e sono davvero soddisfatto del grande percorso di crescita di Porto Rubino. – aveva dichiarato Renzo Rubino in conferenza stampa – Tre anni fa a darmi l’idea sono stati due temi legati al mare. I porti chiusi e la sostenibilità. Ho pensato subito di dover fare qualcosa per la mia terra e ora sono più agguerrito che mai! Sarà un’edizione straordinaria, di sogni e fuochi d’artificio, navigheremo dalla costa barese a Campomarino per fare un appello in musica sull’importanza dei nostri mari».