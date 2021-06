Porto Rubino 2021, torna il ‘viaggio’ di Renzo Rubino tra i mari della Puglia

Renzo Rubino torna con il suo 'Porto Rubino 2021', quattro tappe che celebrano il mare come luogo di incontro e aggregazione.

Tutto è pronto per la terza edizione di Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia. Si parte il 19 luglio da Polignano a Mare, prima di quattro tappe dell’evento musicale che celebra il mare come luogo di incontro e fonte di ispirazione.

È in quest’occasione che Renzo presenterà in anteprima il suo nuovo progetto discografico Giocattoli Meravigliosi, in uscita il prossimo ottobre, distribuito da Universal Music. Giocare, fuori su tutte le piattaforme digitali, è il primo singolo estratto da questo disco di favole. Porto Rubino – del resto – nasce proprio come un non luogo dove nessuno è escluso. Non è un Festival di genere, ma un unicum senza limiti di tempo e spazio.

Tanti i compagni di viaggio di Renzo e gli ospiti d’eccezione. Da Polignano a Mare (BA) il 19 luglio con Vinicio Capossela e Micah P. Hinson si sbarcherà a Castro Marina (LE) il 21 luglio con Edoardo Bennato, Francesca Michielin e Fulminacci. Dall’alba del 23 luglio a Ostuni – Villanova (BR) con Michele Bravi e Roy Paci, si approderà il 25 luglio alla grande festa finale di Maruggio – Campomarino (TA) con Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo.

Porto Rubino rafforzerà ulteriormente il suo legame con il territorio pugliese dando la possibilità a tre giovani artisti locali, i cui nomi verranno svelati in seguito, di aprire una o più tappe dell’evento. Il tutto grazie ad un accordo in via di definizione con Regione Puglia, Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione. Anche quest’anno, infine, Porto Rubino diventerà un docu-film per Sky Arte.

19 Luglio 2021 – Polignano a Mare (BA) H 20:30

con Vinicio Capossela, Micah P. Hinson, Renzo Rubino

21 Luglio 2021 – Castro Marina (LE) H 20:30

con Edoardo Bennato, Francesca Michielin, Fulminacci, Renzo Rubino

23 Luglio 2021 – Ostuni – Villanova (BR) All’alba H 4:30

con Michele Bravi, Roy Paci, Renzo Rubino

25 Luglio 2021 – Maruggio – Campomarino (TA) Dal tramonto H 18:00

con Mahmood, Francesco Bianconi, Motta, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Gino Castaldo, Renzo Rubino

