Gaia, le date estive del Finalmente in Tour: tutte le info

Gaia annuncia le date estive del Finalmente in Tour. Tutte le informazioni su date, biglietti e prezzi dei concerti.

Gaia ha finalmente annunciato il Finalmente in Tour e le date estive. Il tour è prodotto da Vivo Concerti e arriva a pochi mesi dalla partecipazione alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con Cuore Amaro e dopo la recente pubblicazione del primo singolo internazionale BOCA (feat. Sean Paul & Childsplay).

Gaia si esibirà live ed incontrerà dal vivo per la prima volta il suo pubblico sui palchi estivi della Penisola portando la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban, e caraibiche. Un crocevia tra mondi latini e mediterranei che rappresenta una delle proposte più fresche nel panorama italiano.

I live partiranno da Mantova il primo luglio, all’Arena Bike In e si concluderanno con la data di sabato 04 a Santa Caterina (CL) al Villa Hermosa Festival.

Gaia, Finalmente in Tour: dettagli date

Giovedì 01 luglio 2021

Mantova @Arena Bike In

Apertura porte: 19:30

Inizio show: 21:00 – Gaia 21:30

Ingresso: gratuito – con prenotazione

Altri Artisti: la stessa sera in apertura Martina Beltrami

Sabato 10 luglio 2021

Santa Marinella – Roma @Castello di Santa Severa

Apertura porte: 19.00

Inizio show: 21.00

Ingresso: € 15,00 + € 2,25 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: DO IT YOURSELF

Sabato 17 luglio 2021

Napoli @Giardino Romantico di Palazzo Reale

Apertura porte: 20:30

Inizio show: 21:40

Ingresso: € 27,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Altri Artisti: Francesca Michielin, Monica Guerritore, Michela Giraud e altri

Mercoledì 04 agosto 2021

Piombino (LI) @Altrascena Festival

Apertura porte: 20:45

Ingresso: gratuito su prenotazione

Riferimenti per le prenotazioni: sito web del Festival

Martedì 10 agosto 2021

Milazzo @Mish Mash Festival

Apertura porte: 20:00

Inizio show: 21:00 – orario esibizione Gaia: 23:00 circa

Ingresso: € 25,00 + € 1,50 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: ciaotickets

Altri Artisti: Margherita Vicario, Ariete e altri

Sabato 28 agosto 2021

Lignano Sabbiadoro (UD) @Arena Alpe Adria

Apertura porte: ore 19:00

Inizio show: 20:45 – ore 21:00 circa Gaia

Ingresso: € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Circuiti di vendita autorizzati: Ticketone

Altri Artisti: Gaia co-headline Margherita Vicario, Support Act VV

Sabato 04 settembre 2021

Santa Caterina Villarmosa (CL) @Villa Hermosa Festival

Apertura porte: 20:45

Inizio show: 21:30

Ingresso: gratuito su prenotazione

Riferimenti per le prenotazioni: sito web del festival

Biglietti disponibili a partire dalle ore 14:00 di lunedì 14 giugno 2021su www.vivoconcerti.com e dalle ore 14:00 di sabato 19 giugno 2021 presso tutte le rivendite autorizzate.