Mondo Sangio, tutte le date e le info sul tour di Sangiovanni

Sangiovanni ha annunciato 'Mondo Sangio', il tour che partirà da Torino a gennaio 2022 e che si chiuderà a Roma.

Dopo aver anticipato sui social un annuncio importante previsto per oggi 3 giugno, arrivano finalmente le date ufficiali di Mondo Sangio, il tour di Sangiovanni. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners in collaborazione con Sugar.

Di seguito le prime date del tour di Sangiovanni:

8 gennaio TORINO – VENARIA CONCORDIA

9 gennaio TORINO – VENARIA CONCORDIA

12 gennaio MILANO ALCATRAZ

14 gennaio MILANO ALCATRAZ

19 gennaio FIRENZE TUSCANY HALL

20 gennaio FIRENZE TUSCANY HALL

22 gennaio NAPOLI PALAPARTENOPE

26 gennaio ROMA ATLANTICO LIVE

27 gennaio ROMA ATLANTICO LIVE

I biglietti del tour saranno disponibili online su Ticketone e Vivaticket a partire da giovedì 3 giugno alle ore 17.00 e nei punti vendita a partire dalle ore 11:00 di giovedì 10 giugno. Ulteriori informazioni disponibili su friendsandpartners.it.

Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, una pioggia di certificazioni platino e oro (EP Sangiovanni disco di platino, Malibu disco di platino, Lady doppio disco di platino, Tutta la notte disco di platino, Guccy bag disco d’oro) e oltre centro milioni di streaming su Spotify che lo consacrano come la nuova popstar della musica italiana. Sangiovanni è il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e Malibu è il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana.

Sangiovanni con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune. Nell’EP ha collaborato con i più interessanti produttori della scena, come DRD in Malibu, Zef in Hype, Bias in Tutta la notte insieme a DRD e Guccy bag e i Cosmpohonix nella cover Maledetta Primavera, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio Tim della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per Malibu.