PFM: tutto sull’ultima imperdibile data del tour ‘PFM canta De André’

Dal 23 marzo aprono le prevendite per l'ultima data del tour 'PFM canta De André', che si terrà il 31 dicembre all'Auditorium di Roma.

Da martedì 23 marzo saranno aperte le prevendite per l’ultima imperdibile data del fortunatissimo tour PFM canta DeAndré (prodotto da D&D concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André e organizzato da Ventidieci) che il 31 dicembre 2021 approda nella straordinaria cornice della Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Le prevendite per la data saranno in vendita dalle ore 11:00 di domani (martedì 23 marzo) online su Ticketone.

PFM canta De André vedrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione. Gli ospiti sono Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber.

PFM Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1971), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale che mantiene tutt’oggi.

Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella Royal Rock Hall of Fame tra i 100 artisti più importanti del mondo. Nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come International Band of the year ai Prog Music Awards UK. Nel 2019 ha partecipato – per la terza volta – alla CRUISE TO THE EDGE (fino ad oggi unico artista italiano che ha partecipato all’evento), facendo tappa per una breve tourneé in UK, per approdare poi alla prima parte del fortunatissimo tour PFM canta De André Anniversary.