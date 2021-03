Maroon 5, concerto in streaming su LIVENow il 30 marzo

Martedì 30 marzo 2021 alle 21.00 i Maroon 5 si esibiranno in una performance live streaming su LIVENow per 'American Express Unstaged'.

Dopo una serie di esibizioni per Unstaged nel 2020, il format di American Express torna proponendo ai fan una serie di esperienze musicali uniche. Con l’evento di martedì 30 marzo, i fan potranno unirsi alla band in un viaggio visivo spettacolare al ritmo dei più grandi e più recenti successi dei Maroon 5, tra cui l’ultima nuova uscita Beautiful Mistakes (feat. Megan Thee Stallion) e altra nuova musica su LIVENow. La performance seguirà l’onda di altri concerti di successo su LIVENow, tra i quali quelli con Dua Lipa, Pete Tong, Gorillaz e Ellie Goulding.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili a questo link. Il costo dei biglietti per i clienti che non possiedono American Express è di €21,50 (biglietti disponibili QUI), mentre per i possessori di American Express sono disponibili diversi pacchetti QUI.

Maroon 5 su LIVENow, cos’è la piattaforma

LIVENow è una nuova rete di distribuzione di contenuti e una piattaforma di marketing che fornisce soluzioni pay-per-view flessibili.

La piattaforma offre ai fan i migliori contenuti LIVE attraverso la propria piattaforma e una rete di distribuzione in crescita di editori digitali. Il servizio fornisce un facile accesso agli eventi a cui vogliono partecipare gli utenti, sui device a loro disposizione. Lanciato nell’agosto 2020 da Aser Ventures, LIVENow si impegna ad aiutare le persone a vivere l’esperienza e l’emozione degli eventi dal vivo in un modo nuovo ed entusiasmante.

La piattaforma si propone inoltre come soluzione di marketing per i brand che vogliono ingaggiare nuovi clienti e/o associare il proprio marchio a contenuti di intrattenimento. LIVENow si è distinta per aver portato in dimensione streaming artisti di fama internazionale. Da Dua Lipa, con il suo Studio 2054, ai Gorillaz, con Song Machine Live. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito di LIVENow.