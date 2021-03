Måneskin in tour a dicembre 2021: tutte le date e le info

Raddoppia la data di Roma dei Måneskin, dopo il sold out (sold out anche la data di Milano). Tutte le info sul tour dei Måneskin.

Successo per il tour dei Måneskin. La band, oltre al sold out in sei ore al Mediolanum Forum di Milano, annunciano il tutto esaurito anche al Palazzo dello Sport di Roma, raddoppiando con una seconda data e toccando oltre 24.000 biglietti venduti.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan faranno tappa per la prima volta nei più importanti palazzetti italiani (il 14, sold out, e 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma e il 18, sold out, e 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago) nel tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti, dove porteranno live la loro rivoluzione rock presentando il secondo album Teatro D’Ira – Vol. I (in uscita il 19 marzo).

Måneskin in tour, calendario date

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum (SOLD OUT)

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Biglietti per la nuova data di Roma disponibili a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 10 marzo 2021 su vivoconcerti.com

e dalle ore 11.00 di lunedì 15 marzo 2021 in tutte le rivendite autorizzate.

Per tutte le altre date: vivoconcerti.com

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di

biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Dettagli date

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

Orari

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

Orari

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum (SOLD OUT)

Orari

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Orari

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00