Ludovico Einaudi: le date dei concerti al Teatro Dal Verme

Le date dei concerti di Ludovico Einaudi al Teatro Dal Verme sono state riprogrammate per dicembre 2021. Tutte le info.

Data l’emergenza sanitaria in atto, i concerti di Ludovico Einaudi – all’inizio attesi per dicembre 2020 al Teatro Dal Verme – sono stati riprogrammati nel dicembre 2021, secondo questo calendario.

3 dicembre 2021 NUOVA DATA

4 dicembre 2020 riprogrammato 4 dicembre 2021

5 dicembre 2020 riprogrammato 5 dicembre 2021

6 dicembre 2020 riprogrammato 8 dicembre 2021

10 dicembre 2021 NUOVA DATA

11 dicembre 2020 riprogrammato 11 dicembre 2021

12 dicembre 2020 riprogrammato 12 dicembre 2021

13 dicembre 2020 riprogrammato 16 dicembre 2021

18 dicembre 2020 riprogrammato 18 dicembre 2021

19 dicembre 2020 riprogrammato 17 dicembre 2021

La messa in vendita generale e quella relativa all’acquisto dei biglietti per le nuove date del 3 e 10 dicembre 2021 di Ludovico Einaudi sarà disponibile da venerdì 12 marzo alle ore 12. Per chi non avesse richiesto il rimborso vi ricordiamo I biglietti restano validi e garantiti nei giorni, settori, numero di posti per cui sono stati acquistati.