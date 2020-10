Devendra Banhart: tre date in Italia a Luglio 2021

Torna il cantautore statunitense con tre nuove date a Fiesole (riprogrammata), Roma e Trani. Un segnale di speranza per la ripresa dell’attività live in grande stile.

Il cantautore più creativo del panorama hippie-folk statunitense, Devendra Banhart, farà ritorno nel nostro paese a luglio 2021 con tre imperdibili appuntamenti prodotti da Vivo Concerti. Alla data riprogrammata di Fiesole, prevista al Teatro Romano per martedì 13 luglio 2021, si aggiungono anche quella di Roma, all’interno della Rassegna Rock in Roma, (14 luglio 2021, Teatro di Ostia Antica) e Trani (16 luglio, Piazza Duomo). Devendra Banhart (classe 1981) è un poliedrico artista nato negli Stati Uniti, ma cresciuto in Venezuela. L’incontro con queste due culture stimola e influenza la passione per la musica e per l’arte, che coltiva fin dall’infanzia. Durante gli studi al San Francisco Art Institute, il giovane Banhart si dedica alla pittura e al disegno e, nel frattempo, muove i primi passi verso la musica, incominciando a sperimentare canzoni con l’ausilio di vecchi registratori e a comporre brani eterogenei, inizialmente non destinati a un pubblico preciso. Il cambiamento avviene quando Michael Gira, fondatore e cantante della rock band Swans, ascolta nel 2002 il timbro vocale unico del cantautore e ne rimane elettrizzato. Inizia così una collaborazione che porta alla produzione di ‘Oh Me Oh My…’ (2002), una raccolta unica di 22 registrazioni folk psichedeliche, composte da testi surreali e accompagnate dalla chitarra e dalla rara voce dell’artista, definita da Pitchfork come “un mix tra il beat di Tim Buckley, il timbro di Marc Bolan e il vibrato di Tiny Tim”. Nel 2003 Banhart pubblica l’EP ‘The Black Babies’, che contiene alcuni suoi brani inediti folk e acustic rock. Il progetto discografico precede il primo full-length album composto da ‘Rejoicing in the Hands’ (2004), i cui brani, principalmente psychedelic e indie folk, sono caratterizzati da arpeggi, filastrocche e dalla scrittura particolare dell’artista, e ‘Niño Rojo’, uscito nell’aprile dello stesso anno. Il progetto discografico attira fin da subito le attenzioni della critica internazionale registrando 88/100 su Metacritic. Nel settembre del 2005 pubblica con l’XL Recording l’ambizioso album ‘Cripple Crow’, che contiene 22 brani dotati di una grande attenzione negli arrangiamenti, che includono cori, batterie, chitarre elettriche, e che spiana la strada all’album successivo ‘Smokey Rolls Down Thunder Canyon’ (2007). Nel 2009 esce ‘What Will We Be’ il settimo progetto discografico firmato dalla major Warner e anticipato dal brano ‘Baby’. Nel 2013 è la volta di ‘Mala’, album di ritorno alle origini composto dalle mille sfaccettature folk, indie e latine che caratterizzano la sua musica. Le stesse sonorità sono ritrovate anche nel successivo disco ‘Ape in Pink Marble’ (2016), che contiene tredici tracce ricche di arrangiamenti inusuali e orientali. Banhart torna sulla scena musicale nel 2018 realizzando la cover di ‘Shown and Told’ della band indie rock Joan of Arc’s e pubblicando, nel febbraio del 2019, la sua prima raccolta di poesie chiamata “Weeping Gang Bliss Void Yab-Yum”.Il 13 settembre 2019 il cantautore pubblica il nuovo album ‘Ma’ per Nonesuch/Warner Music, un disco che racconta le diverse sfumature della maternità e che parla d’amore con brani dai toni semplici, intimi e in lingue diverse. Il progetto discografico è anticipato dai brani ‘Kantori Ongaku’, un omaggio al musicista e produttore giapponese Haruomi Hosono, da ‘Abre Las Manos’, una ode al Venezuela, e dallo struggente ‘Memorial’. Il talento di Devendra Banhart non si limita alla musica. I suoi disegni particolari ed enigmatici, infatti, sono esposti nelle gallerie di tutto il mondo. L’artista, inoltre, vanta una collaborazione con Yoko Ono per il progetto “Water Piece” e la pubblicazione della raccolta d’arte “I Left My Noodle on Ramen Street”. Le future tre date estive sono, dunque, un segnale di speranza ed un’occasione unica per ascoltare, anche nel nostro paese, un artista profondo ed emozionante come Devendra Banhart.

DETTAGLI DATE:

FIESOLE (FI) @ TEATRO ROMANO

Martedì 13 luglio 2020

Apertura Porte:20:00

Orario Show: 21:30

Prezzo dei biglietti:

Centrale basso: € 40,00 + diritti di prevendita

Centrale alto e laterale: € 32,00 + diritti di prevendita

Laterale visibilità limitata: € 25,00 + diritti di prevendita

ROMA @ TEATRO DI OSTIA ANTICA (Rock in Roma)

Mercoledì 14 luglio 2021

Apertura Porte: 19.30

Inizio Show: 20.30

Prezzo dei biglietti:

Platea numerata: € 40,00 + diritti di prevendita

Posto unico: € 35,00 + diritti di prevendita

TRANI (BAT) @ PIAZZA DUOMO

Venerdì 16 luglio 2021

Apertura Porte: 19.30

Inizio Show: 21.00

Prezzo dei biglietti:

Poltronissima: € 40,00 + diritti di prevendita

Poltrona numerata: € 35,00 + diritti di prevendita

Posto unico seduto: € 25,00 + diritti di prevendita

Biglietti disponibili su ticketone.it dalle 11 di lunedì 26 ottobre

I biglietti già acquistati per la data di Fiesole rimarranno validi per la nuova data, maggiori informazioni al sito www.vivoconcerti.com

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

Per info:

VIVO CONCERTI

www.vivoconcerti.com

Mail to: info@vivoconcerti.com

Tel: +39.02.30515020

