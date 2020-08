David Garrett, posticipato al 2021 il tour ‘Unlimited Live’: tutte le info

David Garrett posticipa al 2021 le date italiane del suo 'Unlimited Live': «Dispiaciuto ma felice che abbiamo già trovato nuove date in autunno 2021».

David Garrett ha posticipato al prossimo anno tutti i suoi concerti del tour Unlimited Live. A causa della pandemia Covid-19 e dei successivi regolamenti e restrizioni ai concerti, il tour mondiale, originariamente previsto per l’autunno 2020, non ha potuto svolgersi regolarmente. Tutti i concerti sono rimandati di un anno a settembre e ottobre 2021. Le nuove date del violinista rockstar per i suoi concerti in Italia sono:

13.10.2021 Bolzano (BZ) Palaonda

15.10.2021 Bologna (BO) Unipol Arena

16.10.2021 Genova (GE) RDS Stadium

17.10.2021 Assago (MI) Mediolanum Forum

19.10.2021 Conegliano Veneto (TV) Zoppas Arena

LEGGI ANCHE: David Garrett, nuovi concerti in Italia: «Un emozionante viaggio musicale»

Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00.

«Non vedevo l’ora di iniziare questo nostro tour mondiale in autunno 2020, per cui mi dispiace profondamente che questi concerti abbiano dovuto essere riprogrammati a causa della pandemia Covid-19. Sono molto felice che abbiamo già trovato nuove date per il nostro tour in autunno 2021 perché non vedo l’ora di tornare nella meravigliosa Italia e suonare per tutti voi. Abbiate cura di voi stessi – spero di rivedervi felici e in salute presto, molto presto!».

Circuiti di prevendita online e in i tutti i punti vendita dell’Unlimited Live di David Garrett:

Ticketone (per tutte le date del tour)

Vivaticket (per Milano, Bologna e Genova)

Ticketmaster (per Milano e Conegliano Veneto)

I biglietti già acquistati restano validi per il 2021.