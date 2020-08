Biffy Clyro, due concerti in Italia nel 2021: date e informazioni

Biffy Clyro annunciano due concerti in Italia nel 2021. A Milano si recupera la data del 2020, mentre il concerto a Roma è una novità.

Il 2021 segnerà il ritorno della band scozzese Biffy Clyro, che si esibirà sui palchi del Lorenzini District di Milano mercoledì 13 ottobre 2021 e dell’Atlantico di Roma giovedì 14 ottobre 2021 in due adrenalinici live, organizzati da Vivo Concerti, in cui sarà possibile ascoltare i brani del nuovo album A Celebration of Endings, in uscita il prossimo 14 agosto, insieme ai loro più grandi successi.

Anticipato dal singolo Instant Story, capace di unire rock esplosivo ad apocalittici synth e roboanti beat, che ha subito raggiunto la vetta delle classifiche radiofoniche in UK, i Biffy Clyro pubblicheranno il loro attesissimo nuovo album in studio A Celebration of Endings venerdì 14 agosto.

A Celebration of Endings arriva dopo Ellipsis (2016) ed Opposites (2013), che hanno debuttato entrambi #1 nella classifica di vendita degli album in UK.

In realtà, la data milanese è solo il posticipo di quella originariamente prevista per il 29 ottobre 2020, a cui si aggiunge la data romana.

Biffy Clyro, concerti nel 2021 a Milano e Roma: info

Mercoledì 13 ottobre 2021, Milano | Lorenzini District

Apertura porte: 19:00

Show time: 21:00

Prezzi dei biglietti:

Posto unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

Giovedì 14 ottobre 2021, Roma | Atlantico

Apertura porte: 19:00

Show time: 21:00

Prezzi dei biglietti:

Posto unico – € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita