Concerti di un’altra estate, il tour di Diodato: date e informazioni

Dopo il grande ritorno sui palchi dell’estate italiana, dai duemila metri di altitudine della Valle d’Aosta al Cinzella Festival di Taranto, Diodato porta il tour Concerti di un’altra estate a Milano. Il concerto previsto all’Alcatraz di Milano il 22 aprile 2020 verrà recuperato presso il Castello Sforzesco i giorni 7 e 8 settembre 2020 alle ore 21.00.

Concerti di un’altra estate, il tour di Diodato al Castello Sforzesco di Milano: info

I biglietti già acquistati rimangono validi per i nuovi spettacoli. L’assegnazione del posto deve essere richiesta scrivendo a ticketing@otrlive.it entro, e non oltre, il 30 agosto 2020. Dovrà essere fornita la scansione dei biglietti o la conferma d’ordine.

In caso di acquisto web con ritiro del biglietto sul luogo dell’evento, verrà inviato un biglietto elettronico all’indirizzo email utilizzato per l’acquisto e dovrà essere fornito l’ID Ordine d’acquisto (presente nella email di Conferma D’Ordine). Ogni acquirente dovrà specificare se si tratta di biglietti individuali o biglietti per “congiunti” (indicando il numero dei componenti, in modo da poter assegnare posti senza obbligo di distanziamento) e indicare la preferenza del giorno. L’assegnazione sarà fatta seguendo l’ordine di arrivo delle richieste.

Concerti di un’altra estate, Diodato al Castello Sforzesco: cosa fare se si è impossibilitati a partecipare

Nell’impossibilità di partecipare all’evento, i biglietti possono essere rivenduti o acquistati da chi non ne fosse in possesso a questo link. Gli appuntamenti musicali di Diodato prendono il nome da Un’altra estate (Carosello Records) il suo nuovo singolo, tormentone alternativo, scritto durante il lockdown, e tra i brani più suonati in Italia. Il singolo è in Top 20 dell’airplay radiofonico e Diodato è il primo artista con un brano non reggaeton e primo artista indipendente.