Da Genova a Roma, passando per Milano, Torino e Padova: le principali fiere d’arte del 2026 scandiscono l’anno tra moderno e contemporaneo, confermando l’Italia come snodo centrale del mercato artistico europeo.

Il 2026 si apre con un calendario fitto di fiere d’arte in Italia, eventi che animano la scena culturale nazionale e internazionale e rappresentano tappe irrinunciabili per collezionisti, galleristi, operatori e semplici appassionati.

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Le fiere d’arte da non perdere nel 2026

ArteGenova 2026

Genova — 13-15 febbraio 2026

Un anniversario tondo, da celebrare come si conviene: per ArteGenova quella che si apre da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026 è l’edizione numero 20. La grande mostra mercato dedicata all’arte arte moderna e contemporanea ha infatti debuttato nel 2005, e negli anni si è consolidata come il principale appuntamento di questo genere nel Nord-Ovest italiano, e come un evento accolto con affetto e fatto proprio dalla città di Genova. Sono 150 gli espositori già confermati per l’evento promosso come da tradizione da Nord Est Fair, leader nella realizzazione di fiere d’arte e antiquariato in diverse città italiane, equamente divisi tra importanti gallerie italiane e estere e il focus sul contemporaneo rappresentato dal Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.).

Warhol, De Chirico, Picasso, Christo, Fontana, Klee, Magritte, Balla sono solo alcuni dei grandi esponenti dell’arte del Novecento che impreziosiranno i padiglioni della fiera genovese. Nomi a cui si affiancheranno altri prestigiosi artisti delle più diverse scuole, tra cui spiccano Accardi, Afro, Arman, Baj, Boetti, Burri, Carrà, Clemente, De Pisis, Dorazio, Guttuso, Haring, Hartung, Mathieu, Matta, Morandi, Pistoletto, Rosai, Rotella, Santomaso, Sassu, Schifano, Sironi, Soffici, Soldati, Tamburri, Vasarely, Vedova, Wesselmann.

Qui l’approfondimento di Revenews: ArteGenova 2026: Warhol, De Chirico e Cattelan tra i protagonisti della 20ª edizione

Biglietti e informazioni sul sito www.artegenova.com.

Miart 2026 – New Directions

Milano – 17-19 aprile 2026

Una delle tappe centrali del calendario italiano è miart 2026 – New Directions, la 30ª edizione della fiera internazionale di arte moderna e contemporanea che si svolgerà a Milano dal 17 al 19 aprile 2026 (anteprima VIP il 16 aprile) alla South Wing dell’Allianz MiCo. Con il titolo New Directions, omaggio al celebre album jazz e dichiarazione di intenti, l’evento reinventa la sua identità pur onorando la tradizione, proponendo un layout rinnovato e sezioni come Emergent e Established, insieme a nuove zone di dialogo curatoriale. La fiera rappresenta un importante punto di incontro tra gallerie affermate e realtà emergenti e rafforza il ruolo di Milano come hub internazionale per arte e cultura

160 gallerie provenienti da 24 Paesi prenderanno parte alla trentesima edizione della manifestazione, che rafforza il suo ruolo di riferimento tra le principali fiere d’arte europee. I progetti espositivi tracceranno un percorso attraverso più di un secolo di storia dell’arte, dai classici del Primo e Secondo Novecento alle esplorazioni più contemporanee.

Qui l’approfondimento di Revenews: Miart 2026, New Directions: Milano ridisegna la fiera d’arte contemporanea

Info: https://www.miart.it/

Cremona Art Fair

Cremona — 8-10 maggio 2026

La Cremona Art Fair si conferma nel 2026 come una tappa rilevante per il mercato dell’arte moderno e contemporaneo in Italia, in programma dall’8 al 10 maggio nella città lombarda. L’evento propone una selezione di gallerie italiane e internazionali, con uno sguardo attento alle ricerche emergenti e alle nuove tendenze progettuali. Oltre agli spazi espositivi, la fiera include talk, visite guidate e opportunità di confronto tra professionisti e pubblico. Grazie alla qualità delle proposte e alla vivacità culturale del territorio, Cremona Art Fair continua ad attrarre collezionisti, curatori e appassionati. Nel 2026 si presenta come un’occasione interessante per scoprire artisti in crescita e consolidare relazioni nel sistema dell’arte italiano.

Qui l’approfondimento di Revenews: Cremona Art Fair 2026: le novità della quarta edizione

Info: https://www.cremonaartfair.com/

Lucca Art Fair

Real Collegio. Piazza del Collegio, 13 Lucca

25-27 settembre 2026

Dal 25 al 27 settembre 2026, il Real Collegio ospita la 10ª edizione di Lucca Art Fair, la fiera dedicata all’arte moderna e contemporanea.

L’evento si articola in quattro sezioni:

Main Section: gallerie consolidate con opere moderne e contemporanee.

gallerie consolidate con opere moderne e contemporanee. Art Projects: progetti sperimentali, solo e duo show di realtà emergenti.

progetti sperimentali, solo e duo show di realtà emergenti. Independent: spazio dedicato a collettivi, curatori e project spaces.

spazio dedicato a collettivi, curatori e project spaces. Editor: sezione focalizzata sul libro d’artista e l’editoria indipendente.

Il tema di quest’anno, “Let’s Get Lost”, si ispira alla figura del jazzista Chet Baker (legato storicamente alla città di Lucca) per esplorare lo smarrimento come condizione trasformativa e generatrice di nuovi sensi. La fiera propone un ricco programma di incontri, mostre e visite guidate, ponendo un accento particolare sul valore del collezionismo e coinvolgendo esperti, professionisti e grandi testimonial del settore.

Per info: https://www.luccaartfair.com/

ArtVerona 2026

Veronafiere, 9 – 11 ottobre 2026

ArtVerona annuncia le prime novità della prossima edizione, la ventunesima, in programma dal 9 all’11 ottobre 2026 nei padiglioni 11 e 12 di Veronafiere, dal titolo Tra parentesi.

Sotto la guida di Laura Lamonea, per il secondo anno alla direzione artistica, con la partnership di ANGAMC, ArtVerona sviluppa ulteriormente la linea curatoriale intrapresa nel 2025, rafforzando anche le collaborazioni con le istituzioni del territorio per costruire un programma sempre più attrattivo e d’interesse per i collezionisti. Le sezioni espositive sono sei – tra queste, il nuovo segmento Still, a cura di Giovanna Manzotti – a cui si aggiungono, tra i format inaugurati la scorsa edizione e riconfermati, il Cinema e il podcast Invito a Vedere. Nel 2026 la fiera amplia il proprio raggio d’azione attraverso nuove iniziative, tra cui un progetto di trasversalità tra le manifestazioni del gruppo Veronafiere, che punta a far dialogare le aziende dei due principali settori, il vino e il marmo, con il mondo dell’arte contemporanea.

Qui l’approfondimento di Revenews: ArtVerona 2026: tutte le novità di “Tra parentesi”

Info: https://artverona.it/la-manifestazione/edizione-2026/

Arte Padova 2026

Padova – 13-16 novembre

Quattro giorni dedicati all’arte, con oltre 15.000 opere esposte su 28.000 metri quadrati, più di 300 espositori e una media di 26.000 visitatori all’anno, all’interno di uno dei poli fieristici più dinamici d’Europa, capace di richiamare un pubblico nazionale e internazionale. ArtePadova si conferma così non solo come vetrina per artisti affermati e in crescita, ma anche come spazio privilegiato per le nuove generazioni grazie alla sezione Contemporary Art Talent Show, aperta a gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi che propongono opere accessibili, con un prezzo inferiore ai 5.000 euro. La sezione è arricchita da due riconoscimenti dedicati all’arte emergente, il Premio C.A.T. e il Premio Banca Mediolanum, che ribadiscono l’impegno della fiera nella promozione dei talenti del futuro.

Info https://www.artepadova.com/

Artissima

Torino – 30 ottobre – 1 novembre 2026

La Torino Art Week è la settimana dell’arte contemporanea che ogni anno trasforma Torino in una delle capitali creative d’Italia, riunendo fiere, mostre e iniziative collaterali in un tessuto culturale diffuso in tutta la città. L’appuntamento chiave si svolge attorno alla fiera Artissima, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre 2026 all’Oval – Lingotto Fiere, e si integra con manifestazioni come The Others, Flashback e Paratissima, oltre a eventi site-specific in musei, fondazioni e spazi indipendenti. La Art Week offre così una panoramica estesa della scena contemporanea, con dialoghi tra istituzioni storiche, gallerie emergenti, performance, installazioni e progetti curatoriali in tutta la città.

Info: https://torinoartweek.com/

Roma Arte in Nuvola

Roma – 20-22 novembre

Il principale appuntamento fieristico dedicato all’arte contemporanea nella Capitale è attualmente proprio Roma Arte in Nuvola. Ospitata nella Nuvola di Fuksas all’EUR e prevista anche per l’autunno 2026, la fiera si sta affermando come punto d’incontro tra gallerie italiane e internazionali, collezionisti e grande pubblico. Il progetto punta su una selezione curatoriale attenta e su un dialogo tra moderno e contemporaneo, affiancando alla dimensione commerciale talk, installazioni e programmi culturali che rafforzano il ruolo di Roma come polo artistico del Centro Italia. Più che una semplice vetrina di mercato, Roma Arte in Nuvola si propone come piattaforma di scambio e visibilità per la scena artistica nazionale.

Info: https://romaarteinnuvola.eu/

Perché le fiere d’arte contano

Le fiere d’arte sono molto più di semplici mercati: sono piattaforme di visibilità internazionale, luoghi dove curatori, collezionisti, musei e pubblico si confrontano sulle tendenze, si sperimentano modelli espositivi, si lanciano giovani talenti e si rafforzano relazioni professionali. In un sistema dell’arte sempre più globale, questi eventi rappresentano momenti strategici per tutelare la scena italiana e inserirla nel dialogo internazionale.