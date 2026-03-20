Dalla ‘N coricata’ modenese ai celebri Falsi di Buenos Aires, Kruso Art porta in asta 571 lotti tra rarità, curiosità e pezzi da museo per un collezionismo filatelico d’élite.

Errori di stampa, dimenticanze burocratiche e clamorose falsificazioni trasformate in tesori da collezione. Con la seconda asta filatelica del 2026, Kruso Art torna a mettere al centro la storia postale italiana con un catalogo di 571 lotti, in collaborazione con Auction Gallery Firenze. L’appuntamento è per venerdì 27 marzo 2026 a Milano, a Palazzo Largo Augusto, con doppia sessione in presenza e online.

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L’incanto si svolgerà in sala e da remoto tramite il sito e la App KrusoK Aste, con una prima sessione (lotti 1–287) alle ore 11 e una seconda (lotti 288–571) alle ore 15. I lotti saranno visibili in esposizione il 25 e 26 marzo, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 17, sempre a Palazzo Largo Augusto, tra Largo Augusto 1/A e via Verziere 13.

Dal Risorgimento al Regno d’Italia: quando l’errore fa la storia

Il viaggio in catalogo parte dal Risorgimento con la lettera del Governo Provvisorio di Modena del 1859, che cela una vera chicca per gli specialisti: l’errore della N coricata sulla coppia del 10 centesimi. Un dettaglio tipografico che rende il pezzo unico e ne sostiene la valutazione, con una stima di € 15.000 – 18.000 (lotto 92). Sempre da Modena arriva la raccomandata per Vignola affrancata con il 40 centesimi del Governo Provvisorio in eccezionale uso isolato al recto (Sass. 17c), proposta con stima € 5.000 – 7.500 (lotto 96).

Tra i momenti più attesi figura la lettera del 1859 proveniente dall’Ex Coll. Rothschild: l’esemplare da Canicattì è l’unico caso noto del celebre ferro di cavallo in rosso, capace da solo di nobilitare un’intera collezione (lotto 242, stima € 20.000 – 25.000). Il passaggio al Regno d’Italia mantiene alta l’asticella, alternando curiosità e grandi rarità.

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Per gli appassionati di segnatasse spicca un involucro di plico spedito da Milano nel 1869, che presenta la massima striscia nota del 10 centesimi (nove esemplari più un singolo), tassato per una dimenticanza burocratica e oggi considerato un vero gioiello filatelico (lotto 399, stima € 25.000 – 30.000). A seguire, una rarità assoluta per chi ama le specializzazioni: il libretto di ricognizione postale del 1886, intatto, in splendido stato di conservazione e completo di 10 pagine, ciascuna con il suo 10 centesimi annullato a Milano nello stesso anno (lotto 404, stima € 5.000 – 7.000).

Pezzi da museo, posta aerea e celebri falsificazioni

Non mancano i lotti pensati per un collezionismo d’élite, con pezzi dalla qualità museale. Tra questi, la raccomandata da Tientsin alla Spezia del 1917, testimonianza degli Uffici Postali italiani all’estero, con affrancatura multipla rarissima dei primi tre valori soprastampati a mano (lotto 438, stima € 12.000 – 15.000).

La sezione dedicata al modernariato filatelico della Posta Aerea propone poi un intero numero della Gazzetta del Popolo trasportato a bordo di un velivolo nell’esperimento Torino-Roma del 1917, documento che racconta gli albori del volo postale italiano (lotto 380, stima € 12.000 – 15.000). Accanto, il superbo Falso di Napoli da 15 centesimi su lettera litografica, usato da Napoli a Palermo nel 1863, esemplare di grande rarità e perfetta conservazione (lotto 301, stima € 20.000 – 25.000).

Il percorso arriva alla Repubblica con un pezzo dal valore storico particolare: l’aerogramma del 1951 per l’Argentina affrancato con i celebri Falsi di Buenos Aires (IV tiratura), proposto in catalogo con stima € 9.000 – 11.000 (lotto 488). Chiude idealmente il catalogo un tocco di eleganza sammarinese, con la busta del 1872 diretta a Pennabilli e annullata con le classiche losanghe nere su una coppia del 10 centesimi (lotto 522, stima € 6.000 – 8.000).

Per consultare nel dettaglio tutti i lotti è disponibile il catalogo online all’indirizzo https://www.krusoart.com/it/auction/52666/1, mentre tutte le informazioni sull’asta sono raccolte su www.krusoart.com. Un’occasione per collezionisti e studiosi per rileggere la storia postale attraverso i suoi margini di imperfezione, dove errori, dimenticanze e falsi diventano tracce preziose del tempo.

Foto: Ufficio Stampa