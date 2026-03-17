Dal 1 al 4 aprile il Teatro Verdi di Montecatini Terme ospita la seconda edizione di Convergenze Creative, festival gratuito che mette in dialogo scienza, filosofia, salute e nuove generazioni.

Dall’1 al 4 aprile il Teatro Verdi di Montecatini Terme ospita la seconda edizione di Convergenze Creative, un festival di quattro giornate dedicato a incontri e dialoghi con autori, divulgatori e professionisti di diversi ambiti, ad ingresso totalmente gratuito fino ad esaurimento posti. Un appuntamento pensato per avvicinare soprattutto i più giovani alla cultura, mettendo in relazione linguaggi e saperi differenti.

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Dopo il successo della prima edizione, il festival conferma la sua vocazione multidisciplinare con un programma che affronta le sfide delle nuove generazioni e i grandi temi della contemporaneità: dalla genitorialità nell’era digitale alla geopolitica dello spazio, dalla divulgazione scientifica e sanitaria fino alle grandi domande della filosofia e della fisica. Le serate si svolgeranno con apertura porte alle ore 18.00 e inizio incontri alle ore 19.00.

Dal digitale alla geopolitica dello spazio

Mercoledì 1 aprile ad aprire il festival saranno Alberto Pellai e Barbara Tamborini, autori del libro Esci da quella stanza, incentrato sul rapporto tra genitori e figli nell’epoca delle dipendenze digitali. Attraverso dati e riflessioni, i due esperti affronteranno il tema delle nuove fragilità educative e di come accompagnare i più giovani fuori dal mondo digitale per prepararli alla vita adulta.

Giovedì 2 aprile il focus si sposterà sulla geopolitica dello spazio con i giornalisti Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi, autori del podcast di Radio24 La Geopolitica dello Spazio. L’incontro esplorerà lo spazio come nuovo dominio strategico, crocevia di innovazione tecnologica, interessi economici e competizione tra potenze globali, offrendo al pubblico strumenti per leggere uno degli scenari più cruciali del futuro.

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Salute, social media e grandi domande sull’universo

Venerdì 3 aprile il palco sarà dedicato alle Sfide di Salute con il team di HeiMI, progetto divulgativo seguito da milioni di utenti sui social. I professionisti della salute Camilla Caimi (medico), Gianluca David Baroni (medico), Alice Caimi (assistente sociale) e Francesca Pivari (biologa nutrizionista) racconteranno come i social media possano diventare uno strumento efficace di prevenzione e promozione della salute, toccando temi come alimentazione, sessualità, attività fisica e tutela dell’ambiente.

Sabato 4 aprile chiuderà il festival Riccardo Azzali, giovane fisico teorico e divulgatore scientifico, autore del romanzo L’accademia delle grandi domande. Nel talk L’invisibile accompagnerà il pubblico in un percorso tra scienza e filosofia, interrogandosi sulla natura del tempo, il significato della verità, il futuro dell’intelligenza artificiale e il mistero dell’universo, per offrire nuove chiavi di lettura del presente.

Un laboratorio di idee per la città

Al centro di Convergenze Creative Festival 2026 c’è l’idea del teatro come spazio pubblico di confronto. Matteo Cardelli, direttore del Teatro Verdi di Montecatini Terme, sottolinea come l’obiettivo di questi quattro giorni sia quello di offrire ai ragazzi strumenti per leggere il mondo e il coraggio per riscriverlo, e proporre agli adulti un punto di vista diverso e autorevole su temi attuali, ricordando che la cultura non è un lusso, è una responsabilità condivisa.

Il sindaco Claudio Del Rosso e la vicesindaca con delega alla Cultura Beatrice Chelli evidenziano come il festival rappresenti un luogo di incontro e dialogo culturale a più voci, un’occasione per stimolare riflessioni su questioni che riguardano da vicino le giovani generazioni e, più in generale, la società. Convergenze Creative vuole essere un laboratorio in cui idee e generazioni si incontrano, rafforzando il ruolo della cultura come strumento di dialogo e condivisione.

Organizzato dal Comune di Montecatini Terme in collaborazione con il Teatro Verdi, il festival conferma il proprio intento di creare uno spazio di confronto tra discipline diverse, dove divulgazione, cultura e riflessione si intrecciano. L’ingresso agli eventi è gratuito fino ad esaurimento posti, con apertura porte alle ore 18.00 e inizio incontri alle ore 19.00.

Foto: Ufficio Stampa