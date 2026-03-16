DroneArt Show torna in Italia nel 2026 con oltre 1000 droni luminosi e un quartetto d’archi dal vivo tra Milano e Torino, per una serie di serate immersive tra musica classica e tecnologia.

DroneArt Show torna in Italia nella primavera 2026 e porta a Milano e Torino uno spettacolo all’aperto che unisce musica classica, tecnologia d’avanguardia e narrazione immersiva. Nelle serate del 2 e 3 aprile 2026 e del 7 e 8 maggio 2026 l’Ippodromo Snai San Siro diventerà una grande arena a cielo aperto, mentre il 17 e 18 aprile 2026 sarà l’Ippodromo di Vinovo ad accogliere lo show.

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Prodotto da Fever, l’evento trasformerà il cielo notturno in una vera tela 3D grazie a oltre 1000 droni luminosi che danzeranno sopra le teste degli spettatori. A guidare il racconto visivo sarà un quartetto d’archi dal vivo, impegnato in esecuzioni di capolavori del repertorio classico come Le Quattro Stagioni di Vivaldi e Il Lago dei Cigni di Čajkovskij.

Musica, luci e una nuova prospettiva sulla grande classica

DroneArt Show è pensato per un pubblico trasversale: famiglie, coppie in cerca di un appuntamento romantico e gruppi di amici alla ricerca di una serata diversa sotto le stelle. La combinazione tra le partiture più celebri della musica classica e le coreografie dei droni crea una narrazione immersiva che ridisegna il modo di vivere un concerto all’aperto.

Ogni performance è costruita come un viaggio visivo e sonoro, in cui le figure luminose nel cielo seguono il ritmo degli archi, moltiplicando prospettive e punti di vista. L’uso della tecnologia non è mero effetto speciale, ma strumento per avvicinare il pubblico alla grande musica, offrendo un’esperienza accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al repertorio sinfonico.

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L’evento si svolgerà in un numero limitato di serate, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più suggestivi della stagione. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Fever e sul sito ufficiale dello show, con diverse fasce di prezzo e tipologie di posti per andare incontro alle esigenze del pubblico.

Date, orari e biglietti tra Milano e Torino

A Milano, DroneArt Show è in programma all’Ippodromo Snai San Siro (Piazzale dello Sport, 16) nelle serate del 2 e 3 aprile 2026 alle ore 21:30, con biglietti a partire da 32,90€. Lo spettacolo tornerà poi nella stessa location il 7 e 8 maggio 2026, sempre alle 21:30 e con la stessa fascia di prezzo d’ingresso.

Per chi preferisce la tappa piemontese, l’appuntamento è all’Ippodromo di Vinovo (Via Debouché, 21, Vinovo) vicino Torino, dove lo show è previsto per il 17 e 18 aprile 2026 alle ore 21:00, con biglietti a partire da 29,90€. I ticket per Milano sono acquistabili su Fever all’indirizzo feverup.com/m/556053, mentre per Torino sono disponibili su feverup.com/m/551104.

Concepito per unire tradizione e avanguardia, DroneArt Show torna così a sorprendere il pubblico italiano, proponendo una formula che mette al centro l’emozione condivisa e una fruizione della musica classica capace di parlare tutte le lingue della contemporaneità.

Foto: Ufficio Stampa