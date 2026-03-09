Il 21 e 22 marzo torna il grande appuntamento del FAI con aperture straordinarie, itinerari culturali e luoghi solitamente inaccessibili da nord a sud.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Giunte alla 34ª edizione, le giornate promosse dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS apriranno eccezionalmente al pubblico 780 luoghi in 400 città, con visite a contributo libero tra palazzi storici, chiese, aree naturalistiche, sedi istituzionali, teatri, collezioni d’arte e siti produttivi spesso poco conosciuti o normalmente inaccessibili.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Il giardino del tempo di Gulistan tra Oriente e Occidente

Giornate FAI di Primavera 2026: cosa succede il 21 e 22 marzo

Più che un semplice weekend di visite, l’iniziativa si conferma come un grande racconto collettivo dell’Italia, costruito grazie al lavoro di 7.500 volontari e di 17.000 Apprendisti Ciceroni, studenti formati per accompagnare il pubblico alla scoperta dei beni del loro territorio. È anche, però, un’occasione concreta per sostenere la missione del FAI: le donazioni raccolte durante l’evento contribuiranno infatti alla tutela, al restauro e alla valorizzazione dei beni curati dalla Fondazione.

L’edizione 2026 si muove, ancora una volta, lungo una geografia culturale amplissima e sorprendente. A Roma, tra le aperture più attese, ci saranno il Palazzo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Corte Suprema di Cassazione, il Palazzo della Cancelleria e Palazzo Corrodi, legato nel tempo alla vita artistica, poetica e cinematografica della capitale. A Milano riflettori puntati sul Palazzo delle Finanze, visitabile prima di un’importante ristrutturazione, sul Palazzo Turati, sulla Torre Libeskind e sulla sede Rai di Corso Sempione, dove sarà possibile scoprire da vicino anche alcune innovazioni tecniche usate durante le grandi produzioni televisive.

Arte contemporanea, itinerari speciali e il valore culturale del FAI

Il programma attraversa poi tutta la penisola con aperture che uniscono storia, architettura, arte e memoria civile: dal Complesso di San Giovanni in Monte a Bologna allo Stadio Maradona di Napoli, dalla Lanterna di Genova al Palazzo di Città di Torino, fino a luoghi come Ca’ Giustinian a Venezia, sede della Biennale, o Palazzo Buontalenti a Firenze. Non mancano itinerari dedicati all’artigianato e al saper fare italiano, come l’Attrezzeria Rancati a Cornaredo, storica bottega specializzata in oggetti di scena per teatro e cinema, o la Fonderia Nolana a Nola, dove tradizione e tecnologie contemporanee dialogano nella produzione scultorea.

C’è anche un’interessante linea dedicata al contemporaneo. A Praiano, per esempio, sarà visitabile Casa L’Orto, la casa di Carol LeWitt, dove si potranno ammirare opere di Sol LeWitt appartenenti alla famiglia. A Parabita, invece, il percorso Votiva porterà il pubblico tra edicole reinterpretate da artisti come Mimmo Paladino e Michelangelo Pistoletto, in una forma diffusa di museo urbano che intreccia devozione popolare e arte contemporanea.

Altri itinerari

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è anche un itinerario speciale dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, con aperture in otto regioni italiane che metteranno al centro la sua eredità spirituale e culturale. Accanto a questo, prende forma anche un itinerario europeo: oltre cinquanta siti visitabili durante il weekend testimonieranno il ruolo dei fondi dell’Unione europea nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano, rendendo visibile il legame tra territorio, memoria e visione futura.

Nel discorso di presentazione, il presidente del FAI Marco Magnifico ha insistito proprio su questo punto: le Giornate non sono solo un evento spettacolare di due giorni, ma il momento più visibile di un lavoro quotidiano che il FAI porta avanti tutto l’anno su beni, restauri, manutenzioni e progetti di valorizzazione. In altre parole, non un fuoco d’artificio, ma il riflesso di un impegno costante.

Ed è forse qui il senso più profondo delle Giornate FAI di Primavera: ricordarci che il patrimonio italiano non è un fondale immobile da ammirare distrattamente, ma una materia viva, fragile, politica, da conoscere e sostenere. E che, per due giorni, torna ad aprirsi davvero a tutti.