Dal 21 al 26 marzo 2026 debutta ‘VeneziaPianoFestival’, primo festival pianistico cittadino promosso dalla Fondazione Amici della Fenice con Teatro La Fenice. Sei giovani talenti e un omaggio a Chopin.
Il calendario culturale della laguna veneta si arricchisce di un nuovo appuntamento. Dal 21 al 26 marzo 2026 debutta, infatti, VeneziaPianoFestival, primo festival interamente dedicato al pianoforte a Venezia, promosso dalla Fondazione Amici della Fenice in collaborazione con il Teatro La Fenice.
Un’iniziativa che nasce dall’esperienza del Premio Venezia e punta a consolidare il ruolo della città nel panorama pianistico internazionale. In modo da connettere annualmente tradizione e nuove generazioni. In particolare, la prima edizione è stata pensata con un’articolazione in sei concerti ospitati in tre luoghi emblematici della vita culturale veneziana. Ovvero, le Sale Apollinee del Teatro La Fenice, la Scuola Grande San Giovanni Evangelista e la Scuola Grande di San Rocco.
Protagonisti sei giovani pianisti. Quattro sono i vincitori delle più recenti edizioni del Premio Venezia e due i finalisti del Concorso Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano. A unire i programmi sarà un filo conduttore preciso: la musica di Frédéric Chopin, scelta come tema portante della rassegna inaugurale.
Un progetto che guarda al futuro
Il festival è stato ideato dalla Fondazione Amici della Fenice, presieduta da Maria Camilla Bianchini d’Alberigo, con l’intento di creare uno spazio stabile dedicato al pianoforte. L’obiettivo è sostenere i talenti emergenti e offrire al pubblico una proposta monografica capace di rinnovarsi ogni anno attorno a un autore o a un tema specifico, sotto la supervisione di un comitato scientifico.
VeneziaPianoFestival si presenta così come un nuovo tassello nell’offerta culturale cittadina e come occasione per mettere in rete artisti, istituzioni e sostenitori.
