Dal programma per collezionisti esteri ai nuovi servizi di mediazione: cosa cambia nella fiera di Cremona

Dall’8 al 10 maggio 2026 torna a Cremona la Cremona Art Fair, che per la sua quarta edizione rafforza il profilo internazionale e introduce nuove strategie per attrarre collezionisti e professionisti del settore. La fiera, ospitata negli spazi di CremonaFiere, si conferma piattaforma di dialogo tra arte moderna e contemporanea, mercato e ricerca curatoriale, puntando su qualità espositiva e relazioni professionali.

La novità principale riguarda l’introduzione di un programma strutturato dedicato ai collezionisti internazionali, pensato per ampliare le occasioni di incontro tra gallerie e pubblico estero. Il progetto prevede percorsi di visita personalizzati, servizi di accoglienza mirati e attività di mediazione calibrate su interessi collezionistici, aree tematiche e fasce di prezzo. L’obiettivo è favorire un dialogo diretto e consapevole tra espositori e acquirenti, creando opportunità di scambio che possano proseguire anche oltre i giorni della manifestazione. CS_Cremona Art Fair 2026

Accanto agli spazi espositivi, il programma includerà momenti di networking e appuntamenti professionali, pensati per consolidare relazioni e sviluppare nuove connessioni nel mercato dell’arte contemporanea. Questa evoluzione segna un ulteriore passo nel percorso di crescita della fiera, che negli ultimi anni ha lavorato per rafforzare la propria dimensione internazionale e il ruolo di hub per operatori e collezionisti. CS_Cremona Art Fair 2026

Organizzata con il sostegno delle istituzioni del territorio lombardo, la Cremona Art Fair si presenta così come un appuntamento sempre più orientato allo scambio globale, mantenendo però un forte legame con il tessuto culturale locale. La quarta edizione punta a consolidare questo equilibrio tra apertura internazionale e identità territoriale, confermando Cremona come una tappa rilevante nel calendario fieristico italiano.