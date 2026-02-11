Dal 13 al 15 febbraio la fiera genovese riunisce 150 espositori tra moderno e contemporaneo, con focus su scultura, fotografia e arte digitale e un programma di incontri ed eventi collaterali

Dal 13 al 15 febbraio 2026 torna a Genova ArteGenova, la mostra mercato dedicata all’arte moderna e contemporanea che festeggia la sua ventesima edizione al Padiglione Blu del quartiere fieristico. L’appuntamento riunisce 150 espositori italiani e internazionali e porta in città opere di alcuni dei nomi più riconoscibili del Novecento e del contemporaneo, da Andy Warhol a Giorgio De Chirico, da Lucio Fontana a Maurizio Cattelan, insieme a Mario Schifano, Filippo de Pisis, Alighiero Boetti e Christo.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Accanto alla pittura – sempre più centrale nel mercato italiano, con artisti come De Chirico, Fontana e Salvo ai vertici delle aste del 2025 – la fiera apre spazio a scultura, fotografia e arte digitale, restituendo una panoramica ampia sui linguaggi del presente. Il programma si completa con performance, conferenze e incontri, mentre la vernice su invito è prevista il 12 febbraio.

Gli espositori

Tra le gallerie presenti spicca Tornabuoni Arte, che porta a Genova opere di Accardi, Boetti, Carrà, Casorati, De Chirico, Fontana e Schifano. Open Art presenta artisti come Eugenio Carmi, Paul Jenkins e Conrad Marca-Relli, mentre la torinese Galleria Accademia espone lavori di Christo, Galliani, Ontani e Warhol. La HR Docks Gallery costruisce un dialogo tra Luigi Ontani e Bertozzi & Casoni, riflettendo sull’identità della ceramica nell’arte contemporanea.

Galleria Tonelli – Mario Schifano, Vero amore

Un focus specifico è dedicato all’arte ligure, con uno spazio curato dall’associazione Satura sulla pittrice Paola Campanella, in dialogo con opere di Claudio Costa, Plinio Mesciulam ed Emilio Scanavino, offrendo uno sguardo su una stagione significativa del secondo Novecento regionale.

La fiera ospita inoltre la sezione Contemporary Art Talent Show, dedicata all’arte accessibile sotto i 5.000 euro, che affianca alle proposte delle gallerie un’attenzione particolare ai talenti emergenti. Aperta dalle 10 alle 20, ArteGenova punta a intercettare collezionisti e nuovi pubblici, confermandosi come uno dei principali appuntamenti fieristici del Nord-Ovest italiano.