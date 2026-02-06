A un anno dall’inaugurazione, GO! 2025 si conferma un modello europeo di cooperazione culturale transfrontaliera. Mostre, concerti ed eventi celebrano il percorso condiviso di Nova Gorica e Gorizia.

La notizia in breve. A un anno dall’inaugurazione, GO! 2025 mantiene il suo valore come prima Capitale Europea della Cultura transfrontaliera proponendo mostre, concerti ed eventi che celebrano un percorso che ha rafforzato la cooperazione tra Italia e Slovenia.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Un anno fa Nova Gorica e Gorizia scrivevano una pagina inedita della storia culturale europea, inaugurando la prima Capitale Europea della Cultura transfrontaliera. Oggi, a dodici mesi dall’avvio di GO! 2025, quel progetto si presenta non come un evento concluso, ma come un processo ancora vivo. Capace di incidere in modo profondo e duraturo sul tessuto culturale di due Paesi diventati un unico spazio condiviso.

Domenica 8 febbraio, le due città celebrano il primo anniversario di questo percorso comune con una ricca giornata di appuntamenti. A Gorizia, presso il GO! Center, il GECT GO – Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale – ospita la mostra fotografica Obiettivo GO! 2025 di Pierluigi Bumbaca. Gli scatti del fotoreporter goriziano restituiscono alcuni dei momenti più significativi dell’anno della Capitale europea della Cultura, offrendo uno sguardo intimo e documentario su un’esperienza collettiva senza precedenti. All’inaugurazione partecipano il Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e il presidente del GECT GO Paolo Petiziol.

Bumbaca Gorizia 13-01-2026 Go Center @Pierluigi Bumbaca fotografo

Il programma prosegue con una serie di installazioni e percorsi espositivi che raccontano il progetto nella sua dimensione più ampia. È il caso, per esempio, del progetto Kiss&GO, dedicato al multilinguismo e pensato anche per il pubblico più giovane. E della mostra GECT GO – Costruiamo un territorio condiviso, che ripercorre quindici anni di cooperazione transfrontaliera e i traguardi raggiunti.

Spazio anche alle testimonianze video dei progetti realizzati grazie allo Small Project Fund – SPF GO! 2025 del Programma Interreg Italia-Slovenia, che hanno animato il territorio con iniziative culturali diffuse. Le attività al GO! Center si concluderanno alle ore 18.00.

LEGGI ANCHE: — ‘Back to Peace?’, quando la fotografia interroga la memoria della guerra

La Giornata di Prešeren a Nova Gorica

L’anniversario di GO! 2025 coincide tra l’altro simbolicamente con la Giornata di Prešeren, la più importante ricorrenza culturale slovena, celebrata a Nova Gorica. Le celebrazioni prendono il via già sabato 7 febbraio con il concerto Anima Aeterna all’Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia che coinvolge oltre cento interpreti tra orchestra e coro.

Accanto agli eventi istituzionali e artistici, l’8 febbraio torna anche la tradizionale sfilata del Carnevale Goriziano, giunta alla 36ª edizione: una festa popolare che si inserisce simbolicamente nel giorno dell’anniversario, ribadendo il legame tra cultura ufficiale e partecipazione cittadina.

Immagini @Pierluigi Bumbaca fotografo