Dal 15 al 19 maggio la storica sede newyorkese ospita 88 gallerie internazionali tra arte moderna e contemporanea, design, gioielli e antichità. Dieci le nuove partecipazioni in una fiera che unisce mercato e alta competenza curatoriale.

La notizia in breve. Dal 15 al 19 maggio 2026 torna TEFAF New York alla Park Avenue Armory con 88 espositori provenienti da 14 Paesi. La fiera riunisce arte moderna e contemporanea, design, gioielli e antichità, confermandosi uno degli appuntamenti più prestigiosi del collezionismo internazionale.

TEFAF New York 2026: l’élite dell’arte mondiale torna alla Park Avenue Armory

Dal 15 al 19 maggio 2026, TEFAF New York riapre le porte della storica Park Avenue Armory con una selezione di 88 gallerie tra le più autorevoli al mondo. La fiera, punto di riferimento per il collezionismo internazionale, spazia dall’arte moderna e contemporanea al design, dai gioielli alle antichità, confermandosi come uno degli appuntamenti più raffinati del calendario newyorkese.

L’edizione 2026 si aprirà con una preview su invito per i collezionisti il 14 maggio, seguita dall’apertura al pubblico dal 15 al 19. Al centro, ancora una volta, la qualità curatoriale degli espositori, provenienti da 14 Paesi e 4 continenti: 78 gallerie già presenti nelle scorse edizioni e 10 new entry, a testimonianza di una fiera che continua a rinnovarsi senza rinunciare alla propria identità storica.

Il ruolo degli espositori e la visione curatoriale

«Il cuore di TEFAF New York sono i suoi espositori», ha dichiarato la direttrice Leanne Jagtiani, sottolineando come la fiera riunisca competenze che attraversano epoche e linguaggi, dalle avanguardie del Novecento fino alle ricerche contemporanee, passando per il design d’autore e l’alta gioielleria.

Anche nel 2026, TEFAF avrà accesso esclusivo alle sale storiche al secondo piano dell’Armory, uno spazio normalmente non aperto agli eventi fieristici. L’allestimento sarà arricchito da installazioni floreali ispirate alla primavera, curate da Tom Postma Design con Ten Kate Flowers & Decorations, insieme a elementi di ospitalità che fanno parte dell’esperienza iconica della manifestazione.

Partner e dimensione istituzionale

Sul piano istituzionale, la fiera conferma il sostegno di Bank of America come partner principale, affiancato da AXA XL, già storico sponsor di TEFAF Maastricht. Un’alleanza che rafforza il ruolo di TEFAF come piattaforma internazionale per la tutela, la circolazione e la valorizzazione del patrimonio artistico.

Tra le gallerie partecipanti figurano grandi nomi del mercato globale – da Gagosian a Hauser & Wirth, da David Zwirner a White Cube – insieme a una presenza italiana significativa, con realtà come Galleria Continua, Massimo De Carlo, Tornabuoni Art, ML Fine Art e Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., a testimonianza del peso dell’Italia nel dialogo tra antico e contemporaneo.

Fondata nel 2016, TEFAF New York rappresenta l’estensione americana di un modello nato in Europa con Maastricht, oggi considerata la più importante fiera al mondo per l’arte e l’antiquariato. A New York, questo spirito si traduce in un formato più concentrato ma fortemente interdisciplinare, capace di mettere in relazione capolavori storici, ricerca contemporanea e oggetti di altissimo artigianato.

Con l’edizione 2026, TEFAF New York si conferma così non solo come mercato d’eccellenza, ma come luogo di scoperta culturale: uno spazio in cui la storia dell’arte e le sue nuove traiettorie si incontrano, nel cuore di Manhattan, davanti a un pubblico sempre più internazionale e trasversale.

Foto Preview: TEFAF New York 2025. Photo by Vincent Tullo